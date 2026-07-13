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صدام العمالقة في نصف النهائي… ميسي يصطدم بإنكلترا ومبابي في مواجهة يامال

2026-07-13 | 12:03
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صدام العمالقة في نصف النهائي… ميسي يصطدم بإنكلترا ومبابي في مواجهة يامال

بلغت بطولة كأس العالم 2026 محطتها الحاسمة مع اكتمال عقد المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، حيث تتنافس فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والأرجنتين على بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية، في مواجهتين تعدان بالكثير من الإثارة والندية.

في المواجهة الأولى، تلتقي فرنسا مع إسبانيا في قمة أوروبية مرتقبة، يقودها صراع النجوم بين كيليان مبابي ولامين يامال. ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تألق مبابي الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة، بينما يعتمد "الديوك" أيضًا على عمق تشكيلتهم الهجومية بقيادة عثمان ديمبيلي ومايكل أوليس.
 
في المقابل، تسعى إسبانيا لمواصلة سلسلتها التاريخية من المباريات دون هزيمة، مع آمال كبيرة بأن يقدم يامال أفضل مستوياته في أهم مباريات البطولة حتى الآن.

أما المواجهة الثانية، فتجمع إنكلترا والأرجنتين في فصل جديد من واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كأس العالم، بعد عقود من المواجهات التي صنعتها أهداف مارادونا، وركلة بيكهام الحمراء، والانتصارات المتبادلة. وتشهد المباراة أول مواجهة في مسيرة ليونيل ميسي أمام المنتخب الإنكليزي، في وقت يتصدر فيه قائمة هدافي كأس العالم التاريخيين، بينما يعوّل منتخب "الأسود الثلاثة" على تألق جود بيلينغهام وهاري كين لمواصلة حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 1966.

وتحمل المباراتان أهمية استثنائية، إذ لا يفصل المنتخبات الأربعة سوى انتصار واحد عن بلوغ النهائي. كما يسعى منتخب فرنسا إلى بلوغ نهائي جديد، فيما تطارد إسبانيا لقبها العالمي الثاني، بينما تأمل إنكلترا في إنهاء انتظار دام ستة عقود، في حين تتطلع الأرجنتين إلى الحفاظ على لقبها والتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.
 

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