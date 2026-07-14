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صدام الكبار... فرنسا وإسبانيا على موعد مع معركة العبور إلى نهائي المونديال

2026-07-14 | 06:40
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صدام الكبار... فرنسا وإسبانيا على موعد مع معركة العبور إلى نهائي المونديال

تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين القوة الهجومية الفرنسية بقيادة كيليان مبابي والأسلوب الإسباني القائم على الاستحواذ والسيطرة على الكرة، وسط طموح مشترك لبلوغ المباراة النهائية.

وتسعى فرنسا إلى إحراز لقبها العالمي الثالث، بعدما توجت بكأس العالم عام 2018 وبلغت نهائي نسخة 2022، فيما تأمل إسبانيا في استعادة أمجادها وإضافة لقب ثانٍ إلى رصيدها بعد تتويجها الوحيد عام 2010.

ويخوض المنتخب الفرنسي اللقاء مدعومًا بكتيبة هجومية تضم، إلى جانب مبابي، كلًا من عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، إضافة إلى خيارات هجومية أخرى تمنح المدرب ديدييه ديشان تنوعًا كبيرًا في الخط الأمامي.

في المقابل، تعول إسبانيا على موهبتها الصاعدة لامين يامال، الذي استعاد مستواه تدريجيًا بعد تعافيه من الإصابة، وقدم أداءً لافتًا في الدور ربع النهائي. كما يدخل المنتخب الإسباني المواجهة بثقة، بعدما تفوق على فرنسا في آخر مواجهتين رسميتين، أبرزهما نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

ويأمل المدرب ديدييه ديشان، الذي سيغادر منصبه عقب البطولة بعد 14 عامًا، في إنهاء مسيرته مع المنتخب الفرنسي بلقب عالمي جديد.

أما المنتخب الإسباني، فيعتمد على صلابته الدفاعية وأسلوبه القائم على الاستحواذ، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة، في مواجهة يُنتظر أن تحسم هوية أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.
 

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