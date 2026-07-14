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رياضة
أبطال رغم الخروج… استقبال أسطوري لهالاند ورفاقه بعد إنجاز النرويج المونديالي
2026-07-14 | 11:45
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أبطال رغم الخروج… استقبال أسطوري لهالاند ورفاقه بعد إنجاز النرويج المونديالي
حظي النجم النرويجي إرلينغ هالاند وزملاؤه باستقبال جماهيري حاشد في العاصمة أوسلو، عقب عودتهم من كأس العالم 2026، بعد تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب النرويجي.
وقدم المنتخب النرويجي مشوارًا استثنائيًا في البطولة، بعدما أطاح بالبرازيل، صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية، في دور الـ16، قبل أن يتوقف حلمه عند ربع النهائي بالخسارة أمام إنكلترا بعد التمديد. وسجل هالاند سبعة أهداف خلال أول مشاركة لبلاده في المونديال منذ 28 عامًا، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم البطولة.
وعند وصول بعثة المنتخب إلى أوسلو، رافقت طائرات عسكرية نرويجية رحلة الفريق، فيما احتشد عشرات الآلاف من المشجعين لاستقبال اللاعبين في مشهد احتفالي غير مسبوق. وشهدت الاحتفالات إعادة إحياء تقليد "صف الفايكنغ" الشهير، بقيادة ولي العهد هاكون، الذي قرع الطبل بالطريقة نفسها التي احتفل بها قائد المنتخب مارتن أوديغارد وهالاند عقب انتصارات الفريق في البطولة.
واختُتمت الاحتفالات بجولة للاعبين على متن حافلة مكشوفة وسط الجماهير، في مشهد عكس فخر النرويجيين بما حققه منتخبهم، رغم خروجه من البطولة بهدف جود بيلينغهام في الوقت الإضافي، والذي منح إنكلترا بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
المصدر
رياضة
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