عشية مواجهة إنكلترا... اشتباكات بين جماهير الأرجنتين في شوارع أتلانتا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من جماهير الأرجنتين في مدينة أتلانتا الأميركية، عشية مواجهة منتخب بلادهم أمام إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، ما استدعى تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.



وأظهرت مقاطع مصوّرة تبادل المشجعين اللكمات ورشق الزجاجات وسلال المهملات والمقاعد، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المتشاجرين واعتقال عدد من المشاركين. وأفادت صحيفة The Sun بأن الاشتباكات وقعت بين مجموعتين من روابط المشجعين التابعتين لناديي سان لورينزو وهوراكان الأرجنتينيين.



ووقعت الحادثة خلال تجمع جماهيري سبق المباراة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي شملت عمليات تفتيش واسعة وانتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة ووحدات الكلاب البوليسية. إلا أن المواجهة تسببت في حالة من الفوضى، دفعت عددًا من الحاضرين إلى مغادرة المكان.



وتستعد مدينة أتلانتا لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين لمتابعة مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنكلترا، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. ويأمل الفائز من هذه المواجهة في بلوغ المباراة النهائية لملاقاة منتخب إسبانيا، الذي حجز مقعده بعد إقصاء فرنسا.