الأرجنتين إلى النهائي... وميسي يقود "التانغو" لقلب الطاولة على إنكلترا

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره أمام إنكلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الذي أقيم في مدينة أتلانتا، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويضرب موعدًا مع إسبانيا في المباراة النهائية.



وافتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل عبر أنتوني غوردون في الدقيقة 55، ليقترب من بلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966. لكن الأرجنتين انتفضت في الدقائق الأخيرة، فأدرك إنزو فرنانديز التعادل بتسديدة رائعة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع برأسية متقنة إثر تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.



وشهدت المباراة ندية كبيرة وتدخلات قوية منذ بدايتها، قبل أن تفرض الأرجنتين سيطرتها في الشوط الثاني، مستفيدة من تراجع المنتخب الإنكليزي إلى مناطقه الدفاعية. واعتُبرت التبديلات الدفاعية التي أجراها المدرب توماس توخيل نقطة تحول في مجريات اللقاء، بعدما منحت الأرجنتين أفضلية هجومية متواصلة تُرجمت بهدف الانتصار القاتل.



ولعب ليونيل ميسي دور البطولة في اللحظات الحاسمة، بعدما صنع هدفي التأهل، ليقود منتخب بلاده إلى نهائي جديد، حيث يسعى لإحراز لقبه العالمي الثاني، فيما ستكتفي إنكلترا بخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا، بعد نهاية مؤلمة لحلمها في بلوغ النهائي.