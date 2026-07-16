نهائي المونديال باستراحة استثنائية... عرض فني عالمي يطيل زمن الشوطين

من المتوقع أن تمتد استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم، المقرر إقامته الأحد على ملعب نيويورك–نيوجيرسي، إلى ما بين 20 و25 دقيقة، بسبب إقامة عرض فني ضخم على غرار عروض نهائي دوري كرة القدم الأميركية (السوبر بول).



وسيستمر العرض الفني نحو 11 دقيقة، بمشاركة مادونا، وشاكيرا، وفرقة BTS الكورية، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين. وتشير تقارير إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي بالإبقاء على الاستراحة الرسمية البالغة 15 دقيقة، على أن يُقام العرض الفني بعدها، فيما ترجّح مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تمتد الاستراحة إلى نحو 20 دقيقة.



وتنص قوانين اللعبة، الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، على ألا تتجاوز فترة الاستراحة بين الشوطين 15 دقيقة. إلا أن نهائي كأس العالم للأندية، الذي أُقيم العام الماضي على الملعب نفسه في نيويورك–نيوجيرسي، شهد استراحة امتدت إلى 24 دقيقة بسبب إقامة عرض فني مماثل، ما يجعل تمديد الاستراحة في نهائي المونديال أمرًا متوقعًا.