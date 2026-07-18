مونديال 2026 تحت تأثير دخان الحرائق... الضباب يخيّم على نيويورك قبل النهائي

خيّم دخان حرائق الغابات القادمة من كندا على أجزاء واسعة من شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع الساعات الأخيرة التي تسبق نهائي كأس العالم 2026، ما أثار مخاوف بشأن جودة الهواء في المنطقة التي تستضيف المباراة المرتقبة.

وامتدت سحب الدخان الكثيفة إلى نيويورك وواشنطن وعدد من ولايات الغرب الأوسط، بعدما حملتها الرياح عبر الحدود، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية دعت فيها السكان، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، إلى الحد من الأنشطة الخارجية والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

وسجّلت مدينة نيويورك، خلال إحدى فترات السبت، أعلى مستويات تلوث الهواء في العالم، تلتها تورونتو وواشنطن، وفق بيانات منصة IQAir المتخصصة في مراقبة جودة الهواء.

ورغم الظروف الجوية، من المقرر أن تُقام المباراة النهائية التي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب مفتوح في ولاية نيوجيرزي، حيث غطّى الدخان أفق مانهاتن، فيما شوهد عدد من الأشخاص وهم يضعون الكمامات في الشوارع.

وأكد المدير التنفيذي لفريق العمل الخاص بكأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، أن الجهات المنظمة تتابع تطورات الأحوال الجوية بشكل مستمر.

وفي المقابل، توقعت السلطات أن تؤدي العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة إلى التخفيف من كثافة الدخان، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة ورياح قوية قد تتسبب في إسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء.

ودعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى توخي الحذر وتجنب التنقل غير الضروري، محذرًا من الظروف الجوية الخطرة المتوقعة.

وفي واشنطن، أعلنت إدارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ أن جودة الهواء بلغت مستويات غير صحية للفئات الأكثر حساسية، مثل الأطفال وكبار السن، مطالبة السكان بتقليل الوقت الذي يقضونه في الخارج.

وبحسب النظام الكندي لمعلومات حرائق الغابات البرية، تجاوز عدد الحرائق النشطة في أنحاء كندا 950 حريقًا حتى صباح السبت.

وأثار تلوث الهواء الناجم عن الحرائق سجالًا سياسيًا، بعدما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا مسؤولية الدخان، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية إضافية، ومتهمًا أوتاوا بعدم إدارة غاباتها بالشكل المناسب.

في المقابل، رفض رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة"، مؤكدًا أن فرق الإطفاء الكندية تساند الولايات المتحدة باستمرار خلال حرائق الغابات وحالات الطوارئ، داعيًا إلى التعاون بدل تبادل الاتهامات.

ويؤكد خبراء البيئة أن تزايد موجات الدخان الناتجة عن حرائق الغابات يرتبط بشكل وثيق بتداعيات التغير المناخي، في ظل تكرار هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة.

وكالة فرانس برس