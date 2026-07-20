صيحات استهجان لدى دخول ترامب وإنفانتينو لمراسم التتويج بكأس العالم

انطلقت صيحات استهجان من مدرجات ملعب نيويورك-نيوجيرزي لدى دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو إلى أرض الملعب لمراسم التتويج بكأس العالم.



وقال إنفانتينو إن ترامب سيسلم الكأس للفائز في النهائي.



وفازت إسبانيا 1-صفر على الأرجنتين حاملة اللقب بعد وقت إضافي في المباراة النهائية اليوم الأحد لتحرز البطولة للمرة الثانية في تاريخها.