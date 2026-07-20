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ليلة النجوم في نهائي المونديال... ترامب وبيكهام ومادونا وشاكيرا في قلب الحدث العالمي
2026-07-20 | 10:08
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ليلة النجوم في نهائي المونديال... ترامب وبيكهام ومادونا وشاكيرا في قلب الحدث العالمي
شهد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، الذي أُقيم على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، حضوراً لافتاً لعدد كبير من أبرز نجوم الفن والرياضة والسياسة حول العالم. ومع وصول البطولة إلى محطتها الختامية، تحوّلت مدرجات الملعب إلى ملتقى للمشاهير من مختلف المجالات، وسط أجواء احتفالية وعروض موسيقية ضخمة رافقت الحدث.
وكان من أبرز الحاضرين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، إلى جانب نجوم كرة القدم السابقين ديفيد بيكهام وعائلته، ورونالدينيو ورونالدو، فضلاً عن توم برادي، ونجمي كرة السلة كيفن دورانت وجيمس هاردن، وبطل التنس نوفاك ديوكوفيتش، وسيرينا ويليامز، ولاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويمبانياما. كما حضر عدد من نجوم الرياضة والفنانين دعماً لمنتخباتهم، من بينهم أوديل بيكهام جونيور، الذي ظهر مع نجله بقميص الأرجنتين.
ومن عالم الموسيقى والسينما، حضرت أسماء بارزة مثل بيونسيه وجاي زي، وريهانا وإيه$أب روكي، وكايلي جينر وتيموثي شالاميه، ودوا ليبا وكالوم تيرنر، وأنيا تايلور جوي، وجينيفر هدسون، وشاكيرا، ومادونا، وجاستن بيبر، وعضوا فرقة "بي تي إس" جيمين وجونغكوك، إلى جانب كولدبلاي وبرونو مارس وغيرهم. كما حضر عدد من نجوم السينما والمشاهير، من بينهم توم كروز، وريتشارد غير، وخافيير بارديم، وأدريان برودي، ونورمان ريدوس، وجون هام.
وشهدت فعاليات النهائي حضوراً موسيقياً واسعاً، مع مشاركة شاكيرا ومادونا وجاستن بيبر و"بي تي إس" في أول عرض موسيقي بين شوطي نهائي كأس العالم، إلى جانب برنا بوي وكولدبلاي وشخصيات من "ذا مابتس" و"شارع سمسم". كما شارك في مراسم الختام كل من جينيفر هدسون، وبوست مالون، ولورا باوزيني، ونيكول شيرزينغر، وروبي ويليامز، فيما أدّت المغنية الأرجنتينية ماريا بيسيرا النشيد الوطني لبلادها، وأدّت هدسون النشيد الوطني الأميركي.
كما برز حضور نجوم آخرين مثل كيفن هارت، وترافيس سكوت، ودريك، ومستر بيست، وجاستن تيمبرليك، وسارة جيسيكا باركر، وماثيو برودريك، وميك جاغر، وليوناردو دي كابريو، وويني هارلو، إلى جانب أسماء أخرى من عالم الرياضة والإعلام والترفيه.
وبذلك، لم يكن نهائي كأس العالم 2026 مجرّد مواجهة كروية بين إسبانيا والأرجنتين، بل تحوّل إلى حدث عالمي استثنائي جمع نخبة من مشاهير الرياضة والفن والسياسة تحت سقف واحد.
المصدر
رياضة
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بعد شجار النهائي... عقوبات قاسية تلوح في الأفق أمام الأرجنتين
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