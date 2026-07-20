من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026

إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا

إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا

بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة