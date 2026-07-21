صورة تتكرّر بعد 16 عاماً... الأميرتان ليونور وصوفيا تعانقان كأس العالم من جديد (صورة)

عادت الأميرتان ليونور وصوفيا للاحتفال بتتويج إسبانيا بطلةً لكأس العالم، بعد 16 عاماً على لحظة مميّزة جمعتهما بكأس البطولة. وحضرت الأميرتان، برفقة والديهما الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، المباراة النهائية أمام الأرجنتين في نيوجيرسي، حيث تابعتا اللقاء من المقصورة الخاصة وشجّعتا المنتخب الإسباني حتى حسم اللقب بهدف فيرّان توريس في الدقيقة 106.



وبعد نهاية المباراة، نزل أفراد العائلة المالكة الإسبانية إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين، قبل تسلّم المنتخب الكأس الذهبية. وبعد أن قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الكأس إلى أبطال العالم، وصلت الكأس إلى أفراد العائلة المالكة، حيث رفعتها الأميرتان وسط احتفالات اللاعبين وغنائهم ورقصهم.