الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الدولة التي لا تلعب كرة القدم حتى الآن... هل تكتب ناورو بداية قصتها مع اللعبة؟

2026-07-21 | 12:10
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الدولة التي لا تلعب كرة القدم حتى الآن... هل تكتب ناورو بداية قصتها مع اللعبة؟

على غرار معظم دول العالم، عاشت ناورو، أصغر دولة جزيرية في العالم، أجواء حمى كرة القدم طوال الأسابيع الستة الماضية، لكن ما إن رفعت إسبانيا كأس العالم يوم الأحد، حتى اختفت تقريباً كل مظاهر اللعبة من الجزيرة. فكرُة القدم تكاد تكون غائبة تماماً عن هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، التي لم تشارك قط بمنتخب في مباراة دولية رسمية، ولا تملك سوى ملعب واحد ذي أرضية رملية صلبة.

ورغم وجود اهتمام بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتداء الأطفال قمصان نجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فإنّ محاولات ممارسة كرة القدم فعلياً غالباً ما تُقابل بالسخرية، في مقابل الشعبية الواسعة لكرة القدم الأسترالية، التي يمارسها نحو 30 في المئة من السكان.

لكن مجموعة من المتطوعين، بقيادة اللاعب البريطاني السابق تشارلي بومروي، تسعى إلى تغيير هذا الواقع وترسيخ ثقافة كروية في الجزيرة، التي كانت يوماً من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد، لكنها تعتمد اليوم بشكل كبير على المساعدات الخارجية وتعاني من أحد أعلى معدلات السمنة في العالم.

وتواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة، إذ أدّت عقود من استخراج الفوسفات إلى تدمير مساحات واسعة من أراضي ناورو، فيما أصبحت أجزاء كبيرة من وسط الجزيرة غير صالحة للسكن أو الزراعة. ويعيش معظم سكانها، البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة، في المناطق الساحلية ضمن مساحة لا تتجاوز 21 كيلومتراً مربعاً، بينما يهدّد تغيّر المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر مستقبل الجزيرة.

كما تعتمد ناورو على استيراد أكثر من 90 في المئة من غذائها، ما ساهم في ارتفاع معدلات السمنة والسكري. وفي ظل هذه الظروف، يأمل القائمون على المشروع في استخدام كرة القدم لتعزيز النشاط البدني والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحة.

ويعمل المتطوعون حالياً على توفير كرة لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، أي لنحو ألفي طفل، بالتعاون مع الكنائس والمدارس الـ11 في الجزيرة. كما يخططون لإقامة برامج تدريب للاعبين والمدربين وتوفير ملاعب جديدة، في وقت لا يوجد فيه حالياً سوى ملعب واحد.

ويؤكد بومروي أنّ الهدف ليس فرض كرة القدم على السكان، بل بناء منظومة رياضية مستدامة، معتبراً أنّ اللعبة يمكن أن تعلّم الأطفال التعاون والتواضع والاهتمام بالصحة والقدرة على النهوض بعد الفشل.

ويحلم بومروي بأن يخوض منتخب ناورو أول مباراة دولية رسمية له مستقبلاً، مع جيل من اللاعبين الذين بدأوا التدريب منذ سن مبكرة ضمن هذا المشروع. وبينما لا تزال الجزيرة تنتظر أول مباراة في تاريخها، بدأت كرة القدم تجد طريقها تدريجياً إلى المجتمع، وسط آمال بأن تصبح الرياضة وسيلة لتغيير صورة ناورو، وتعزيز الصحة، وبناء مستقبل جديد للأجيال الشابة.

المصدر

رياضة

القدم

الآن...

ناورو

بداية

قصتها

اللعبة؟

"ستظلّ دائماً الأفضل"... رسالة مؤثّرة من أنتونيلا إلى ميسي بعد خسارة المونديال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-26

السرطان يعود ليُبعد نجمة لعبة كرة المضرب عن بطولة ويمبلدون

LBCI
رياضة
2026-07-19

هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا

LBCI
رياضة
2026-06-17

مونديال 2026: صعود عربي لافت يغيّر خريطة كرة القدم العالمية

LBCI
رياضة
2026-06-15

أسرار أدمغة لاعبي كرة القدم: نيمار وكفاءة ذهنية خارقة بأقل مجهود

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:59

"ستظلّ دائماً الأفضل"... رسالة مؤثّرة من أنتونيلا إلى ميسي بعد خسارة المونديال

LBCI
رياضة
07:49

أبطال العالم في قلب مدريد... استقبال ملكي وملايين يحتفلون بتتويج إسبانيا (فيديو)

LBCI
رياضة
06:20

ميسي يكسر صمته بعد خسارة المونديال... ورسالة لافتة من غافي: "ستبقى الرقم 1 دائماً"

LBCI
رياضة
05:36

صورة تتكرّر بعد 16 عاماً... الأميرتان ليونور وصوفيا تعانقان كأس العالم من جديد (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-03

وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا تفكيك سلاح حزب الله بمسارات عسكرية وسياسية دون ربط ذلك بملف إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-20

نيويورك تايمز: البنتاجون يخفي سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-29

إعادة تشغيل محطة الإرسال في برج رحال

LBCI
أخبار لبنان
04:08

وزارة الأشغال تتابع تداعيات حادث وطى الجوز واجتماع الخميس لعرض الدراسات الفنية المتوافرة وإنجاز المعالجة المطلوبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

من أيزنهاور إلى ترامب... لبنان في قلب التحوّلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

انخفاض أسعار النفط لم يعد يعني تراجع أسعار البنزين والمازوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

حر الصيف في اوروبا بدرجات قياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إسرائيل تبدأ تنفيذ المناطق التجريبية... وتتمسك بالحزام الأمني وحرية العمل العسكري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

انفجار في زوطر الشرقية يوقع إصابات في صفوف الصليب الأحمر اللبناني... إليكم تفاصيل الحادث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

العودة الى زوطر الغربية لم تكتمل في اليوم الاول والبلدة تحت التجربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لقاء جمع الرئيسين اللبنانيّ بالأميركيّ في البيت الأبيض

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:38

مقدمة النشرة المسائية 21-7-2026

LBCI
أخبار دولية
12:16

الصين: جذور أزمة مضيق هرمز تعود إلى الإجراءات الأميركية ضد إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:57

درجات الحرارة فوق معدلاتها... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
اقتصاد
07:57

وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج

LBCI
أمن وقضاء
04:13

توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود

LBCI
اقتصاد
07:59

ماجد عيد: خبر سار للمستهلكين... أسعار اللحوم إلى انخفاض مع تراجعها عالمياً

LBCI
أخبار لبنان
16:17

تدابير لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد الفاجعة على مفرق وطى الجوز التي أودت بحياة عدد من الأشخاص

LBCI
أخبار لبنان
04:08

وزارة الأشغال تتابع تداعيات حادث وطى الجوز واجتماع الخميس لعرض الدراسات الفنية المتوافرة وإنجاز المعالجة المطلوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

الجيش: قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مقربة من وحداتنا أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية

LBCI
أمن وقضاء
02:15

ارتفاع بأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More