الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

جيف بيزوس يطرق أبواب ليفربول... ملياردير "أمازون" يدرس الاستثمار في النادي

2026-07-22 | 10:57
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جيف بيزوس يطرق أبواب ليفربول... ملياردير "أمازون" يدرس الاستثمار في النادي

يجري مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس محادثات للانضمام إلى تحالف استثماري يسعى للاستحواذ على نحو 30 في المئة من نادي ليفربول الإنكليزي. ويقود التحالف رجل الأعمال أميت بهاتيا، المالك المشارك السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، الذي قدّم عرضاً مبدئياً بقيمة 1.35 مليار جنيه إسترليني لشراء الحصة من مجموعة "فينواي سبورتس غروب"، المالكة لنادي ليفربول، فيما يواصل البحث عن مستثمرين آخرين للمساهمة في تمويل الصفقة.

وتُقدّر ثروة بيزوس الشخصية بنحو 257 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم، وفق مجلة "فوربس". وفي حال إتمام الصفقة وانضمامه إلى التحالف، من المتوقع أن يحصل الملياردير الأميركي على حصة في نادي ليفربول. وكان بيزوس قد بحث سابقاً إمكانية شراء ناديَي سياتل سيهوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأميركية، إلا أنّه لم يُتمّ أياً من الصفقتين، كما لم يسبق له الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويُعتقد أنّ عرض تحالف بهاتيا يقيّم نادي ليفربول بنحو 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وهو تقييم يفوق القيمة التي استندت إليها صفقة استحواذ السير جيم راتكليف على حصة في مانشستر يونايتد قبل عامين. كما يُعتقد أنّ بهاتيا يحظى بدعم مالي من والد زوجته، الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، الذي تُقدّر ثروة عائلته بنحو 23 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت مجموعة "فينواي سبورتس غروب" وجود المحادثات، مشيرةً إلى أنّ تحالفاً استثمارياً بقيادة بهاتيا أبدى اهتماماً بالقيام باستثمار استراتيجي بحصة أقلّية في نادي ليفربول. وكانت المجموعة قد باعت عام 2023 حصةً قدرها 3 في المئة من النادي لشركة الاستثمار الأميركية "دايناستي إكويتي".
 

رياضة

بيزوس

أبواب

ليفربول...

ملياردير

"أمازون"

الاستثمار

النادي

الدولة التي لا تلعب كرة القدم حتى الآن... هل تكتب ناورو بداية قصتها مع اللعبة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14

"إل نينيو" يطرق أبواب العالم... تحذيرات من فيضانات وجفاف يهددان الملايين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-22

الـ noknok يطرق أبواب Beirut Sports Festival

LBCI
أخبار دولية
2026-05-19

قائد قوات الناتو "يدرس" سبل مساهمة الحلف في تأمين هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

"نادي الصحافة" أطلق نداء وطنيا لتفعيل اتفاق الطائف عبر تطبيق المادة 95 من الدستور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-07-21

الدولة التي لا تلعب كرة القدم حتى الآن... هل تكتب ناورو بداية قصتها مع اللعبة؟

LBCI
رياضة
2026-07-21

"ستظلّ دائماً الأفضل"... رسالة مؤثّرة من أنتونيلا إلى ميسي بعد خسارة المونديال

LBCI
رياضة
2026-07-21

أبطال العالم في قلب مدريد... استقبال ملكي وملايين يحتفلون بتتويج إسبانيا (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-07-21

ميسي يكسر صمته بعد خسارة المونديال... ورسالة لافتة من غافي: "ستبقى الرقم 1 دائماً"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-08

استهداف جديد في تلة الخياط (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-22

نفّذن عملية سرقة... وشعبة المعلومات تكشف هوياتهن وتوقفهن في محلة صبرا

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-23

بالصور - قائد الجيش ورئيس أركان الدفاع الهولندي يقومان بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث

LBCI
خبر عاجل
2026-04-18

ترامب: سنساعد لبنان على إعادة البناء ولدينا شركاء جيدون هناك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟

LBCI
أخبار لبنان
13:26

إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:20

زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

من واشنطن... قراءة في قمة عون – ترامب والتقارب الخليجي والملف النووي السعودي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:51

القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام

LBCI
فنّ
10:48

"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا

LBCI
أخبار لبنان
15:59

عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
15:36

ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:31

شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي

LBCI
أخبار لبنان
02:50

الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية

LBCI
خبر عاجل
15:28

ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:14

سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More