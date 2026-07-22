جيف بيزوس يطرق أبواب ليفربول... ملياردير "أمازون" يدرس الاستثمار في النادي

يجري مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس محادثات للانضمام إلى تحالف استثماري يسعى للاستحواذ على نحو 30 في المئة من نادي ليفربول الإنكليزي. ويقود التحالف رجل الأعمال أميت بهاتيا، المالك المشارك السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، الذي قدّم عرضاً مبدئياً بقيمة 1.35 مليار جنيه إسترليني لشراء الحصة من مجموعة "فينواي سبورتس غروب"، المالكة لنادي ليفربول، فيما يواصل البحث عن مستثمرين آخرين للمساهمة في تمويل الصفقة.



وتُقدّر ثروة بيزوس الشخصية بنحو 257 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص في العالم، وفق مجلة "فوربس". وفي حال إتمام الصفقة وانضمامه إلى التحالف، من المتوقع أن يحصل الملياردير الأميركي على حصة في نادي ليفربول. وكان بيزوس قد بحث سابقاً إمكانية شراء ناديَي سياتل سيهوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأميركية، إلا أنّه لم يُتمّ أياً من الصفقتين، كما لم يسبق له الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.



ويُعتقد أنّ عرض تحالف بهاتيا يقيّم نادي ليفربول بنحو 4.5 مليارات جنيه إسترليني، وهو تقييم يفوق القيمة التي استندت إليها صفقة استحواذ السير جيم راتكليف على حصة في مانشستر يونايتد قبل عامين. كما يُعتقد أنّ بهاتيا يحظى بدعم مالي من والد زوجته، الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، الذي تُقدّر ثروة عائلته بنحو 23 مليار جنيه إسترليني.



وأكدت مجموعة "فينواي سبورتس غروب" وجود المحادثات، مشيرةً إلى أنّ تحالفاً استثمارياً بقيادة بهاتيا أبدى اهتماماً بالقيام باستثمار استراتيجي بحصة أقلّية في نادي ليفربول. وكانت المجموعة قد باعت عام 2023 حصةً قدرها 3 في المئة من النادي لشركة الاستثمار الأميركية "دايناستي إكويتي".