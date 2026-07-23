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يامال يكشف رسالة ميسي المؤثرة له بعد نهائي كأس العالم: "كلمات تساوي الميدالية الذهبية"

2026-07-23 | 07:17
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يامال يكشف رسالة ميسي المؤثرة له بعد نهائي كأس العالم: "كلمات تساوي الميدالية الذهبية"

كشف النجم الإسباني لامين يامال عن الكلمات التي قالها له أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال لحظة مؤثرة جمعتهما بعد تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، عقب الفوز على الأرجنتين في النهائي الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وكان يامال، البالغ 19 عامًا، قد حصل على أول ميدالية ذهبية له في كأس العالم، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب. وبعد صافرة النهاية، ظهر وهو يتحدث مع ميسي الذي كان يعيش لحظات صعبة بعد خسارة النهائي، حيث وجّه إليه كلمات ونصائح كشفت لاحقًا عن مضمونها.

وقال يامال في تصريحات لصحيفة "ماركا": "إنّه أعظم لاعب في التاريخ، وشخص لطالما كنت أقتدي به. بعد المباراة، أردت أن أظهر له احترامي. قال لي أن أواصل السير في طريقي، وأنّ المستقبل يعود إلى جيلنا. هذه الكلمات تساوي بقدر الميدالية الذهبية المعلقة حول عنقي".

وأنهى يامال البطولة بهدف واحد دون تمريرات حاسمة، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة إلى زميله في المنتخب وبرشلونة باو كوبارسي. وتواصلت أوجه التشابه بين مسيرته ومسيرة ميسي، إذ تخرّج كلاهما من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة، كما ارتدى يامال القميصين رقمَي 19 و10 مع برشلونة، وهما الرقمان اللذان ارتداهما ميسي خلال مسيرته مع النادي.

وبعد عودته إلى مدريد، شارك يامال في احتفالات المنتخب الإسباني باللقب وجولة حافلة التتويج في شوارع العاصمة، كما وجّه بطريقة ساخرة رسالة إلى الأرجنتيني لياندرو باريديس، رافعًا لافتة اقترح فيها إقامة نزال ملاكمة بين لاعب الوسط وزميله غافي، في إشارة إلى المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية المباراة.
 

رياضة

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