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رئيس الفيفا في طريقه إلى الأمم المتحدة؟ خطة مفاجئة من الرئيس ترامب

2026-07-23 | 10:05
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رئيس الفيفا في طريقه إلى الأمم المتحدة؟ خطة مفاجئة من الرئيس ترامب

كشفت مصادر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في تعيين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أمينًا عامًا للأمم المتحدة، خلفًا للبرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في كانون الأول المقبل. 

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا تلغراف" عن مصدر مقرب من ترامب، فإنّ الرئيس الأميركي يرى أنّ إنفانتينو "يحظى باحترام الجميع حول العالم" ويتمتع "بقدرة خاصة على جمع الناس".

وتعززت علاقة ترامب وإنفانتينو خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا مع استضافة الولايات المتحدة جزءًا من بطولة كأس العالم هذا الصيف. وكان إنفانتينو قد منح ترامب في كانون الأول الماضي أول "جائزة فيفا للسلام"، بعدما فشل الرئيس الأميركي في الفوز بجائزة نوبل للسلام، كما حضر اجتماعات مرتبطة بمبادرات ترامب، بينها "مجلس السلام" الذي اقترح ضمنه تقديم مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار لغزة، تشمل إنشاء ملعب وأكاديمية لكرة القدم وملاعب مختلفة.

وفي حال ترشحه، سيحتاج إنفانتينو إلى الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي ثم موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتولي المنصب. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان إنفانتينو مهتمًا بالمنصب أو ما إذا كان ترامب قد ناقش معه الفكرة، فيما تضم قائمة المرشحين المحتملين أيضًا رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

رياضة

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دونالد ترامب

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أمين عام الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش.

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