بعد خسارة منتخب الأرجنتين في كأس العالم... نيكولاس أوتامندي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

أعلن مدافع المنتخب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي اعتزاله اللعب دوليًا عن عمر 38 عامًا، وذلك بعد أربعة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد التمديد.

وكشف أوتامندي، الذي انضم مؤخرًا إلى ريفر بلايت الأرجنتيني، عن قراره عبر مقطع فيديو ورسالة نشرهما على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "أودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي. لم أدخر جهدًا يومًا، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أكف عن اعتبار هذا القميص أعظم شرف في حياتي."

وخاض أوتامندي 139 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني منذ ظهوره الأول عام 2009 تحت قيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، وشارك في أربع نسخ من كأس العالم أعوام 2010 و2018 و2022 و2026، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب الذي تُوّج بلقب مونديال قطر 2022.

كما أحرز مع "ألبيسيليستي" لقبَي كوبا أميركا عامي 2021 و2024، إضافة إلى لقب "فيناليسيما" عام 2022 على حساب إيطاليا.

وكان أوتامندي قد أعلن في عام 2025 أن مونديال 2026 سيكون آخر بطولة دولية له، قبل أن يضع حدًا رسميًا لمسيرته مع المنتخب.

وعلى صعيد الأندية، انضم الخميس إلى تدريبات ريفر بلايت، بعد أكثر من 15 عامًا أمضاها في الملاعب الأوروبية، حيث دافع عن ألوان بورتو وبنفيكا البرتغاليين، وفالنسيا الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب تجربة قصيرة مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وكالة فرانس برس