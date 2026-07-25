23 مليون توقيع يطالب بإنهاء مشاركة الأرجنتين في كأس العالم

شهدت الأوساط الرياضية حراكاً جماهيرياً غير مسبوق بعدما وقع أكثر من 23 مليون ينتمون لـ170 دولة على عريضة تطالب بمنع المنتخب الأرجنتيني من خوض منافسات كأس العالم نهائياً.



وجاء في نصّ العريضة اتّهامات صريحة للاتّحاد الدولي لكرة القدم وأطقم التحكيم بالتحيّز الواضح لصالح ليونيل ميسي ورفاقه.

وتساءل القائمون على الحملة عن الجدوى من خوض بقية المنتخبات للبطولة إذا كانت هوية الفائز محسومة مسبقاً، داعين إلى استبعاد الأرجنتين لمنح بقية الدول فرصة منافسة عادلة.



وقد تخطّت الحملة هدفها الأوّل المتمثّل في جمع خمسة ملايين توقيع أضعافاً مضاعفة، وكادت أن تحطّم الرقم القياسي العالمي لأكثر عريضة توقيعاً في التاريخ والمسجّل باسم حملة جوبيلي التي جمعت أكثر من 24 مليون توقيع عام 1997 لإلغاء ديون الدول الفقيرة.

ورغم هذا الصخب الجماهيريّ العارم، كشفت التقارير الإعلامية عن عدم استجابة الفيفا لنداءات الموقّعين، لتختتم الحملة بيانها بتوجيه شكر خاصّ للمنتخب الإسباني بعد تغلّبه على الأرجنتين.