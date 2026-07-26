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ليبرون جيمس يفاجئ الجميع ويختار فيلادلفيا... لماذا استبعد العودة إلى كليفلاند وميامي؟

2026-07-26 | 16:12
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ليبرون جيمس يفاجئ الجميع ويختار فيلادلفيا... لماذا استبعد العودة إلى كليفلاند وميامي؟

كان قرار ليبرون جيمس الانضمام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مفاجئاً، وبدا أنّه احتاج إلى وقت طويل لحسم وجهته. فبعد نحو شهر من التفكير، أبلغ جيمس فريق لوس أنجلوس ليكرز في 30 حزيران أنّه لن يعود إلى صفوفه. لكن، وفقاً لتصريحاته ومصادر مقرّبة منه، كان الدافع الأساسي واضحاً: فهو يرى أنّ فيلادلفيا الفريق الأكثر قدرة على المنافسة على لقب دوري الـNBA عام 2027، مؤكداً رغبته في مساعدة الفريق على التتويج وإشعال حماس جماهيره الجديدة، في ما قد تكون محطته الأخيرة في مسيرته.

وكان بإمكان جيمس العودة إلى كليفلاند، حيث كان من الممكن أن ينضم إلى تشكيلة قوية تضم دونوفان ميتشل وجيمس هاردن وإيفان موبلي وجاريت ألين. إلا أنّ المال لم يكن عاملاً حاسماً في قراره، فيما جعلته رغبته في المنافسة سريعاً على اللقب يميل إلى خيارات أخرى. وكان لتعاقد فيلادلفيا مع جايلن براون دور مهم في تعزيز فرص الفريق، إلى جانب العلاقة القوية التي تجمع جيمس بنجم الفريق تايريس ماكسي، الذي يمثله أيضاً وكيل الأعمال ريتش بول.

في المقابل، افتقدت تشكيلة كليفلاند داريوس غارلاند، الذي تربطه بجيمس علاقة قديمة، بعدما تمّت مبادلته ضمن صفقة جيمس هاردن.

أما ميامي هيت، فكان من أبرز الخيارات النهائية أمام جيمس، خصوصاً بعد تعاقده مع يانيس أنتيتوكونمبو ووجود بام أديبايو، زميل جيمس في المنتخب الأميركي خلال أولمبياد 2024. إلا أنّ رحيل عدد من اللاعبين الشباب ضمن صفقة أنتيتوكونمبو، إلى جانب خسارة نورمان باول، جعلا تشكيلة ميامي أقل عمقاً، وهو ما قد يكون أثّر في تقييم جيمس لقدرة الفريق على المنافسة على اللقب.

وبحسب المصادر، لم يطلب جيمس من الفرق الساعية إلى ضمّه التعاقد مع زميليه السابقين أنتوني ديفيس أو كايري إيرفينغ، بل تمحورت محادثاته أساساً حول جمع المعلومات وتقييم الخيارات المتاحة. كذلك، لم يكن تأخّره في اتخاذ القرار مرتبطاً بانزعاجه من مفوض الدوري آدم سيلفر، الذي كان قد دعا إلى حسم مستقبل اللاعب للمساعدة في إعداد جدول المباريات.

وفي النهاية، حافظ جيمس على سرية قراره حتى اللحظات الأخيرة، فيما لم تكن الفرق المنافسة تعرف عن وجهته أكثر مما يعرفه الجمهور.

ويقول جيمس إنّ هذا القرار سيكون الأخير في مسيرته، وهو احتمال يبدو منطقياً مع بلوغه 41 عاماً. لكنّ تاريخ النجم الأميركي يترك الباب مفتوحاً أمام المفاجآت، إذ سبق أن قال عام 2014 إنّه كان يتصوّر إنهاء مسيرته في كليفلاند قبل أن تتغيّر وجهته لاحقاً.

ويبقى السؤال: هل ستكون فيلادلفيا فعلاً المحطة الأخيرة في المسيرة الأسطورية لليبرون جيمس؟

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