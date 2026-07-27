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رياضة
فصل جديد في مسيرة "الدون"... رونالدو ينتقل من كرة القدم إلى الدراما
2026-07-27 | 08:20
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فصل جديد في مسيرة "الدون"... رونالدو ينتقل من كرة القدم إلى الدراما
يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجربة جديدة خارج المستطيل الأخضر، إذ يشارك في إنتاج مسلسل درامي ضخم يتناول عالم كرة القدم البريطانية، على أن يظهر أيضاً في العمل بدور تمثيلي. ويحمل المسلسل اسم "Day 1s"، وتدور أحداثه حول وكيل كرة قدم خيالي يؤدّي دوره النجم البريطاني داميان لويس، المعروف بأدواره في مسلسلي "Homeland" و"Billions".
وبدأ تصوير المسلسل بالفعل في لندن، فيما يُتوقّع أن يشارك فيه أيضاً النجم الفرنسي السابق تييري هنري، أسطورة أرسنال، والذي يعمل وكيل أعماله أحد المنتجين التنفيذيين للعمل. كما يضم طاقم التمثيل مغني الراب البريطاني ديف، إلى جانب الممثلة الصاعدة كارلوتا بانات.
ويُنتج المسلسل عبر شركة "UR•Marv Studios"، التي أسسها رونالدو بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، صاحب أفلام "Kingsman" و"Kick-Ass". ومن المتوقع أن يحظى العمل باهتمام واسع من منصات البث، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بكرة القدم البريطانية، ولا سيما في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه رونالدو، البالغ 41 عاماً، مسيرته الكروية قائداً لنادي النصر السعودي، بعدما سجّل ثلاثة أهداف مع منتخب البرتغال في كأس العالم. ويملك النجم البرتغالي أكثر من مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما وصف انتقاله إلى عالم الإنتاج والدراما بأنّه "فصل مثير"، يتطلّع من خلاله إلى خوض مشاريع جديدة.
المصدر
رياضة
مسيرة
"الدون"...
رونالدو
ينتقل
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الدراما
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