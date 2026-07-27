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ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو

2026-07-27 | 11:11
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ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو

يستعد ريال مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ الألماني، خلال الساعات المقبلة، وفقًا لمصادر تحدّثت إلى شبكة ESPN. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 135 مليون يورو، تشمل الحوافز والمكافآت، فيما تتراوح قيمتها الأساسية بين 115 و120 مليون يورو.

ويُعدّ ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، بعدما تألق مع لايبزيغ في الدوري الألماني الموسم الماضي، مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 8 أهداف، إلى جانب مشاركته مع منتخب ساحل العاج في كأس العالم. وفي حال تحققت جميع الحوافز، ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ ريال مدريد، متجاوزةً قيمة التعاقد مع جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند وإيدن هازارد من تشيلسي.

وتأتي الصفقة تتويجًا لصعودٍ سريع للاعب، الذي كان قبل عامين فقط يلعب في أكاديمية DME بولاية فلوريدا الأميركية، قبل انتقاله إلى ليغانيس الإسباني في كانون الثاني/يناير 2025، ثم إلى لايبزيغ بعد ستة أشهر فقط. ولفت ديوماندي الأنظار بأدائه اللافت الموسم الماضي، كما صنع 11 فرصة خلال أربع مباريات مع منتخب ساحل العاج في كأس العالم، قبل خروج منتخب بلاده أمام النرويج من دور الـ32.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر ESPN بأنّ ريال مدريد بات أكثر تفاؤلًا بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، بعدما كان قد استبعد هذه الخطوة سابقًا بسبب المخاوف المرتبطة بسجل إصاباته. وتشير التقارير إلى أنّ النادي الإسباني يعتقد أن مانشستر سيتي قد يشترط التعاقد مع بديل قبل السماح برحيل اللاعب، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده.

وكان ريال مدريد قد أبرم عدة صفقات هذا الصيف، من بينها مارك كوكوريلا، وإبراهيما كوناتي، وبرناردو سيلفا، ودينزل دومفريز. كما أفادت ESPN بأنّ النادي قد يضطر إلى الاستغناء عن بعض لاعبيه لإفساح المجال أمام المزيد من التعاقدات، وتعزيز تشكيلة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.
 

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