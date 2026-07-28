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دعوات لاستدعاء رئيس "فيفا" أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بترامب

2026-07-28 | 06:28
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دعوات لاستدعاء رئيس "فيفا" أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بترامب

أطلق النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، تحقيقًا بشأن علاقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، مطالبًا بالكشف عن وثائق ومراسلات تتعلق بالتواصل بين الطرفين.

وفي رسالة وجّهها إلى إنفانتينو، طلب راسكين تقديم معلومات حول أي هدايا أو مدفوعات أو مزايا قُدمت لترامب أو لمقربين منه، إضافة إلى سجلات الزوار الخاصة بمكاتب "فيفا" في برج ترامب بمدينة نيويورك. كما دعا رئيس الاتحاد الدولي إلى الخضوع لمقابلة رسمية تُوثّق تفاصيلها كتابيًا.

وتزايد التدقيق في علاقة إنفانتينو بترامب خلال نهائيات كأس العالم، بعدما أثار تدخل الرئيس الأميركي في قضية إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون جدلًا واسعًا. وألغى "فيفا" لاحقًا عقوبة الإيقاف، ما أثار انتقادات من منتخبات واتحادات كروية اعتبرت أنّ القرار تأثر بضغوط سياسية.

كما تناولت رسالة راسكين سياسة تسعير تذاكر كأس العالم، التي أثارت انتقادات بسبب اعتماد التسعير الديناميكي وارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد من المشجعين من حضور المباريات. واتهم النائب الديمقراطي "فيفا" باستغلال علاقته المميزة مع إدارة ترامب لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.

ومنح راسكين "فيفا" مهلة حتى 9 آب لتقديم الوثائق المطلوبة وتحديد موعد للمقابلة، إلا أنّ قدرته على إلزام إنفانتينو بالمثول أمام الكونغرس تبقى محدودة في ظل عدم امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب. ولم يصدر "فيفا" تعليقًا رسميًا، فيما دافع إنفانتينو عن نجاح كأس العالم ورفض الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدًا أنّ خصومه يروّجون لما وصفه بـ"روايات كاذبة".
 

رياضة

أميركا

النائب الديمقراطي

جيمي راسكين

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جياني إنفانتينو

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دونالد ترامب.

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