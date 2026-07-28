الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
من بطل 1998 إلى قائد منتخب "الديوك"… زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لفرنسا!
2026-07-28 | 08:26
شارك
2
min
من بطل 1998 إلى قائد منتخب "الديوك"… زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لفرنسا!
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين النجم السابق زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي الأول لمدة أربعة أعوام، خلفًا للمدرب ديدييه ديشان الذي رحل عن منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.
وسيُطلب من زيدان إعادة الروح إلى منتخب "الديوك" بعد خيبة الأمل في مونديال 2026، حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، التي توّجت لاحقًا باللقب، قبل أن يخسر أمام إنكلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويعود زيدان إلى عالم التدريب بعد غياب منذ رحيله عن قيادة ريال مدريد عام 2021. وقال في بيان نشره الاتحاد الفرنسي: "لا يوجد شيء أعظم من المنتخب الفرنسي، لذلك فإنّ تولي قيادة المنتخب هو فرحة وشرف كبير، لكنه أيضًا مسؤولية. لدي طموحات كبيرة مع الفريق".
وسيحاول زيدان السير على خطى ديدييه ديشان، والانضمام إلى قائمة النخبة من الأشخاص الذين توّجوا بكأس العالم كلاعبين ومدربين. وكان زيدان قد قاد فرنسا كلاعب إلى أول لقب عالمي في تاريخها عام 1998، بعدما سجل هدفين في النهائي أمام البرازيل، كما ساهم في إحراز لقب كأس أوروبا عام 2000.
لكن مسيرته الدولية انتهت بطريقة مثيرة للجدل، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا إثر حادثة نطح المدافع ماركو ماتيراتزي، في المباراة التي خسرها الفرنسيون بركلات الترجيح.
ويخوض زيدان أول تجربة له في تدريب المنتخبات، بعدما حقق نجاحات استثنائية مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني وكأسين للعالم للأندية.
وسيواجه زيدان تحدي إيجاد التوازن بين القوة الهجومية الكبيرة للمنتخب الفرنسي، بقيادة كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليز ودزيريه دويه وبرادلي باركولا، وبين تعزيز الصلابة الدفاعية، بهدف المنافسة على لقب كأس العالم 2030.
وأكد زيدان أنّه سيحافظ على استمرارية المنتخب مع إضافة أسلوبه الخاص، قائلًا: "ديشان هو ديشان، وبلان هو بلان، وزيدان هو زيدان. سأقوم بما أعرفه، وسأعمل على إبقاء المنتخب الفرنسي في طريق الانتصارات".
مصدر
رياضة
الاتحاد الفرنسي
كرة القدم
تعيين
النجم السابق
زين الدين زيدان
مدرب
المنتخب الفرنسي
المدرب
ديدييه ديشان
كأس العالم 2026.
التالي
رانييري يخلف مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
دعوات لاستدعاء رئيس "فيفا" أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بترامب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-11
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-11
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
0
رياضة
2026-06-17
منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة
رياضة
2026-06-17
منتخب إيران ينتقد "فيفا": أُجبرنا على مغادرة أميركا فور انتهاء المباراة
0
أخبار دولية
2026-05-26
إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة
أخبار دولية
2026-05-26
إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام في غزة
0
آخر الأخبار
2026-05-16
حماس: ننعى القائد الشهيد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام
آخر الأخبار
2026-05-16
حماس: ننعى القائد الشهيد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:03
رانييري يخلف مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
رياضة
10:03
رانييري يخلف مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم
0
رياضة
06:28
دعوات لاستدعاء رئيس "فيفا" أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بترامب
رياضة
06:28
دعوات لاستدعاء رئيس "فيفا" أمام الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بترامب
0
رياضة
06:02
ماذا لو لعب أفضل الرياضيين الأميركيين كرة القدم؟ هل كانت أميركا ستفوز بكأس العالم؟
رياضة
06:02
ماذا لو لعب أفضل الرياضيين الأميركيين كرة القدم؟ هل كانت أميركا ستفوز بكأس العالم؟
0
رياضة
11:11
ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو
رياضة
11:11
ريال مدريد يقترب من صفقة تاريخية... يان ديوماندي على أبواب "الملكي" مقابل 135 مليون يورو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:07
اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
0
أخبار لبنان
2026-05-21
مياه بيروت وجبل لبنان: توقيف الضخ من محطة جعيتا موقتًا مما سيؤدي إلى انقطاع المياه لمدة يومين عن هذه المناطق...
أخبار لبنان
2026-05-21
مياه بيروت وجبل لبنان: توقيف الضخ من محطة جعيتا موقتًا مما سيؤدي إلى انقطاع المياه لمدة يومين عن هذه المناطق...
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-24
الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-24
الدفاع المدني يحذر المواطنين من خطورة ممارسة السباحة... اليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2026-07-26
ليس 8 ساعات بالضرورة... دراسة تحدّد المدة المثالية للنوم
صحة وتغذية
2026-07-26
ليس 8 ساعات بالضرورة... دراسة تحدّد المدة المثالية للنوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
0
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
0
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
0
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
0
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
3
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
5
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
6
أمن وقضاء
10:07
اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 28-7-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 28-7-2026
8
أمن وقضاء
04:14
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار ووفاة أحد الأشخاص في المنية... وشعبة المعلومات توقف القاتل
أمن وقضاء
04:14
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار ووفاة أحد الأشخاص في المنية... وشعبة المعلومات توقف القاتل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More