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من بطل 1998 إلى قائد منتخب "الديوك"… زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لفرنسا!

2026-07-28 | 08:26
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من بطل 1998 إلى قائد منتخب "الديوك"… زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لفرنسا!

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين النجم السابق زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي الأول لمدة أربعة أعوام، خلفًا للمدرب ديدييه ديشان الذي رحل عن منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.

وسيُطلب من زيدان إعادة الروح إلى منتخب "الديوك" بعد خيبة الأمل في مونديال 2026، حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، التي توّجت لاحقًا باللقب، قبل أن يخسر أمام إنكلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويعود زيدان إلى عالم التدريب بعد غياب منذ رحيله عن قيادة ريال مدريد عام 2021. وقال في بيان نشره الاتحاد الفرنسي: "لا يوجد شيء أعظم من المنتخب الفرنسي، لذلك فإنّ تولي قيادة المنتخب هو فرحة وشرف كبير، لكنه أيضًا مسؤولية. لدي طموحات كبيرة مع الفريق".

وسيحاول زيدان السير على خطى ديدييه ديشان، والانضمام إلى قائمة النخبة من الأشخاص الذين توّجوا بكأس العالم كلاعبين ومدربين. وكان زيدان قد قاد فرنسا كلاعب إلى أول لقب عالمي في تاريخها عام 1998، بعدما سجل هدفين في النهائي أمام البرازيل، كما ساهم في إحراز لقب كأس أوروبا عام 2000.

لكن مسيرته الدولية انتهت بطريقة مثيرة للجدل، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا إثر حادثة نطح المدافع ماركو ماتيراتزي، في المباراة التي خسرها الفرنسيون بركلات الترجيح.

ويخوض زيدان أول تجربة له في تدريب المنتخبات، بعدما حقق نجاحات استثنائية مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني وكأسين للعالم للأندية.

وسيواجه زيدان تحدي إيجاد التوازن بين القوة الهجومية الكبيرة للمنتخب الفرنسي، بقيادة كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليز ودزيريه دويه وبرادلي باركولا، وبين تعزيز الصلابة الدفاعية، بهدف المنافسة على لقب كأس العالم 2030.

وأكد زيدان أنّه سيحافظ على استمرارية المنتخب مع إضافة أسلوبه الخاص، قائلًا: "ديشان هو ديشان، وبلان هو بلان، وزيدان هو زيدان. سأقوم بما أعرفه، وسأعمل على إبقاء المنتخب الفرنسي في طريق الانتصارات".
 

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