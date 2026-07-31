الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

أزمة تهز عرش فيفا… هل يواجه إنفانتينو ثورة أوروبية ومقاطعة لكأس العالم؟

2026-07-31 | 10:46
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أزمة تهز عرش فيفا… هل يواجه إنفانتينو ثورة أوروبية ومقاطعة لكأس العالم؟

أشعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أزمة غير مسبوقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن الخميس أنّه "لن يشارك هو واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا"، في أقوى رد حتى الآن على خطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة تبلغ 20 بالمئة في شركة تابعة جديدة ستتولى إدارة مسابقات الاتحاد الدولي، بما فيها كأس العالم.
 
ومن المقرر أن يشارك في تمويل الشركة مستثمرون من القطاع الخاص، بينهم جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يتضح بعد كيف ستتطور الأزمة، لكن تهديد المقاطعة قد يدخل حيز التنفيذ إذا تمت الموافقة على صفقة التمويل.
 
ويواجه ذلك استحقاقات قريبة، بينها كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في بولندا ابتداءً من 5 أيلول، ثم ملحق تصفيات كأس العالم للسيدات في تشرين الأول، حيث تشارك إنكلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
 
وأكدت نائبة رئيس يويفا ولاعبة ويلز السابقة لورا ماكاليستر أنّ فكرة عدم مشاركة المنتخبات في هذه البطولات "لا يمكن حتى التفكير فيها"، مشددة على أنّ الأزمة من صنع فيفا وليست يويفا.

وتزايد الضغط على إنفانتينو بعدما أعلنت "كونكاكاف"، التي تشرف على كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي، أنّ اتحاداتها الـ41 ترفض المقترحات. كما أعلن الاتحاد الإنكليزي وقوفه إلى جانب نظرائه الأوروبيين، فيما أيد الاتحاد الاسكتلندي موقف يويفا بشكل كامل.
 
وتتركز الانتقادات على غياب التشاور والحوار بشأن الخطة، بينما رد فيفا بالتأكيد أنّ عملية التشاور تعرضت للتشويش بسبب تقارير إعلامية "غير دقيقة"، نافياً بشكل قاطع أن يكون هناك أي توجه لـ"بيع كرة القدم".

وقد تهدد الأزمة أيضاً مستقبل إنفانتينو، الذي كان يُتوقع أن يُعاد انتخابه لولاية رابعة في آذار المقبل دون منافس. وبدأت بالفعل تكهنات حول إمكانية إيجاد مرشح لمواجهته، وبرز اسم ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، لكنه لا يبدو راغباً في تولي المنصب.
 
ويرى مسؤولون سابقون في كرة القدم الأوروبية أنّ إنفانتينو ربما بالغ في استخدام نفوذه وأنّ موقعه بات مهدداً، فيما تشير أصوات أخرى إلى أنّ بقاءه سيعتمد في النهاية على مدى دعمه من الاتحادات الوطنية.

أما احتمال انفصال يويفا عن فيفا، فيُنظر إليه على أنّه سيناريو بالغ الخطورة للطرفين. ورغم أنّ يويفا يمثل 55 اتحاداً من أصل 211 عضواً في فيفا، فإنّه أقوى اتحاد قاري من الناحية الرياضية والتجارية، وقدمت أوروبا ثلاثة من أصل أربعة منتخبات في نصف نهائي آخر نسخة من كأس العالم وكأس العالم للسيدات وكأس العالم للأندية.
 
لذلك، فإنّ غياب المنتخبات والأندية الأوروبية عن مسابقات فيفا سيشكل ضربة مالية وتجارية هائلة، وقد يجعل من الصعب على إنفانتينو تحقيق الإيرادات التي وعد بها. ويرى مسؤولون سابقون أنّ الحل في نهاية المطاف لا بد أن يكون عبر التراجع عن الصفقة والتوصل إلى تسوية، لأنّ أي انقسام دائم سيكون "خسارة للجميع".
 

رياضة

الاتحاد الأوروبي

كرة القدم

يويفا

أزمة

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

جياني إنفانتينو

بيع

حصة

إدارة

مسابقات

الاتحاد الدولي

كأس العالم.

LBCI التالي
روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة
منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-07-02

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
رياضة
2026-07-28

ماذا لو لعب أفضل الرياضيين الأميركيين كرة القدم؟ هل كانت أميركا ستفوز بكأس العالم؟

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-17

من كوب دافئ إلى عالم الجمال: الشاي الأخضر ثورة علمية في العناية بالبشرة والشعر

LBCI
فنّ
2026-05-15

مقاطعات وتحذيرات أمنية: يوروفيجن يواجه انقسامات غير مسبوقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-30

منافسات قوية في الجولة الثانية من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
فنّ
2026-07-29

"تعرّفوا إلى خطيبي"... ماديسون بير تعلن خطوبتها إلى نجم دوري كرة القدم الأميركية جاستن هربرت (صور)

LBCI
رياضة
2026-07-28

رانييري يخلف مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-02

عضو المكتب السياسيّ في حزب الكتائب جويل عبود للـLBCI: حزب الله لا يملك القدرة على تغيير المعادلة فأثبت أنّه غير قادر على حماية لبنان بسلاحه

LBCI
أخبار دولية
2026-04-03

خطة إسرائيلية جديدة لجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-30

لقاء فاعليات في البقاع الغربي حيا الجيش في عيده الـ81

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-16

بنت جبيل عقدة رمزية وعسكرية: ما أهميتها وكيف تدور المعارك؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية

LBCI
حال الطقس
13:42

الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:27

الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
اقتصاد
02:28

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح

LBCI
أمن وقضاء
13:51

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More