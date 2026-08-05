"يويفا" يغيّر قواعد اللعبة... تعديلات جديدة تدخل حيّز التنفيذ في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعديلين جديدين على لوائح جميع مسابقاته، بما فيها دوري أبطال أوروبا، على أن يدخلا حيّز التنفيذ اعتباراً من الموسم الحالي.ويتمثل التعديل الأول في نظام العقوبات المرتبطة بالبطاقات الصفراء، إذ رُفع عدد الإنذارات اللازمة للإيقاف لمباراة واحدة من ثلاث بطاقات إلى أربع بطاقات صفراء. كما سيُفرض الإيقاف بعد الحصول على البطاقة السادسة والثامنة، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد الإيقاف بعد البطاقتين الخامسة والسابعة.ويشمل هذا التعديل أيضاً بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، حيث أوضح "يويفا" في لوائحه أنّ اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية سيُوقفون بعد أربع بطاقات صفراء لا تؤدي إلى بطاقة حمراء، ثم بعد كل عدد زوجي لاحق من البطاقات، مثل السادسة والثامنة.أما التعديل الثاني، فيتعلق بعرض الوقت على شاشات الملاعب، إذ ستسمح اللوائح الجديدة باستمرار إظهار الوقت على الشاشات العملاقة بعد الدقيقتين 45 و90 وحتى صافرة نهاية كل شوط، بما في ذلك الأشواط الإضافية.ويهدف هذا القرار إلى منح الجماهير صورة أوضح عن الوقت بدل الضائع، على غرار النظام المعتمد في كرة القدم الإنجليزية منذ موسم 2023-2024.