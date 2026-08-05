اتهامات بالابتزاز تهزّ "فيفا"... والأمير علي بن الحسين يهاجم إنفانتينو

اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو وإدارته باستخدام أسلوب "الابتزاز"، مدعياً أن الاتحاد الدولي هدّد بحجب المساعدات المالية عن الاتحاد الأردني ما لم يدعم حملة إنفانتينو لإعادة انتخابه.وفي تصريحات لافتة، أشار الأمير علي، الذي نافس إنفانتينو على رئاسة "فيفا" عام 2016، إلى عدد من المشكلات التي واجهها الاتحاد الأردني، مؤكداً أنّ لاعبي المنتخب لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في كأس العرب، كما تحدّث عن الصعوبات التي واجهها مشجعون أردنيون في الحصول على تأشيرات لحضور مباريات كأس العالم، رغم امتلاكهم تذاكر رسمية.وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات متزايدة عقب انهيار مشروع FIFA Forward Enterprise للاستثمارات الخاصة المرتبط بكأس العالم، والذي أثار اعتراضات واسعة داخل "فيفا" وخارجها. كما وصف الأمين العام للاتحاد، ماتياس غرافستروم، المشروع بأنه "مؤسف وجدير بالانتقاد"، فيما اعتبر مدير تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، أرسين فينغر، أن التخلي عنه كان "ضرورياً".وأكد الأمير علي أنّ الاتحاد الأردني لم يؤيد إعادة انتخاب إنفانتينو في السابق، ولن يدعمه في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أنّ ربط المساعدات المالية بتأييد الرئيس الحالي لـ"فيفا" يمثل، بحسب وصفه، ضغطاً غير مقبول. وأضاف أنّ دولاً أخرى تعرّضت، وفق معلوماته، لضغوط مماثلة، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية.وفي ظل تصاعد الانتقادات، أفادت تقارير بأنّ إنفانتينو عقد اجتماع أزمة مع مسؤولي "فيفا" في العاصمة المغربية الرباط، في محاولة لاحتواء الأزمة والحفاظ على الدعم قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة عام 2027، وسط تقارير عن تراجع تأييد عدد من الاتحادات الوطنية له.