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صاعقة برق تُحوّل مباراة كرة قدم إلى مأساة... وفاة لاعب وإصابة 12 آخرين

2026-08-06 | 05:01
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صاعقة برق تُحوّل مباراة كرة قدم إلى مأساة... وفاة لاعب وإصابة 12 آخرين

توفي لاعب كرة القدم سوفوان أواي (24 عامًا)، وأُصيب 12 لاعبًا آخر بعدما ضربت صاعقة برق أرضية الملعب خلال مباراة أُقيمت وسط أمطار غزيرة في ملعب سانتيباب بمدينة سونغاي غولوك جنوب تايلاند، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأوضحت الشرطة أنّ الصاعقة أصابت اللاعبين أثناء سير المباراة، ما أسفر عن إصابة أواي بجروح بالغة، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، رغم محاولات فرق الإسعاف إنقاذه. كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم لاعب ماليزي عاد لاحقًا إلى بلاده لاستكمال علاجه.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظة سقوط الصاعقة بالقرب من اللاعبين، أعقبها دويٌّ هائل، فيما سارع زملاء اللاعب إلى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له قبل وصول الطواقم الطبية.

وكانت المباراة تُقام ضمن منافسات بطولة Golok FA المحلية للهواة، وجمعت بين فريقي SAMCOLTS وAbu x Nong Sirin. وكان أواي يشغل مركز الجناح في فريق SAMCOLTS، كما كان قد انضم مؤخرًا إلى نادي Yala FC التايلاندي، الذي نعاه في بيان رسمي، معربًا عن تعازيه لعائلته وأصدقائه.
 


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