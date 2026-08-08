الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

وسائل إعلام أرجنتينية تعلن وفاة والد النجم ميسي عن 68 عامًا

2026-08-08 | 09:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وسائل إعلام أرجنتينية تعلن وفاة والد النجم ميسي عن 68 عامًا

أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية خبر وفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد معاناة مع المرض، إلا أن العائلة لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الوفاة.

وشكّل خورخي ميسي شخصية محورية في مسيرة ابنه، إذ رافقه منذ بداياته الكروية في مدينة روساريو، وكان من أبرز الداعمين له خلال انتقاله إلى برشلونة في سن مبكرة، كما تولّى إدارة أعماله لسنوات طويلة.

وكانت عائلة ميسي قد كشفت خلال الأسابيع الماضية أن خورخي يخضع لمتابعة طبية بسبب أزمة صحية، فيما بدا ليونيل ميسي متأثرًا بذلك خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم 2026، قبل أن تتأكد أنباء وفاة والده اليوم.

ويُعد خورخي ميسي من أبرز الشخصيات التي أسهمت في بناء المسيرة الاحترافية لابنه، إذ لعب دورًا أساسيًا في انتقاله إلى أوروبا، وظل مستشارًا مقربًا له طوال سنوات نجاحه مع برشلونة، ومنتخب الأرجنتين، ثم إنتر ميامي.

رياضة

وفاة

والد

ليونيل ميسي

خورخي ميسي

أرجنتين

كرة قدم

نجم.

LBCI التالي
الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ
صاعقة برق تُحوّل مباراة كرة قدم إلى مأساة... وفاة لاعب وإصابة 12 آخرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-06-19

في بث مباشر... مذيعة أرجنتينية تعلن وفاة والد ميسي بالخطأ!

LBCI
فنّ
2026-06-26

وفاة نجمة هوليوود آن بليث عن 98 عاماً

LBCI
رياضة
2026-05-18

من سيخرج من ظلّ ميسي ورونالدو؟ 5 نجوم شباب مرشحون لخطف الأضواء في مونديال 2026

LBCI
خبر عاجل
2026-07-30

رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابزون تراهن على محمد صلاح رياضيًا واقتصاديًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ

LBCI
رياضة
2026-08-06

صاعقة برق تُحوّل مباراة كرة قدم إلى مأساة... وفاة لاعب وإصابة 12 آخرين

LBCI
رياضة
2026-08-05

اتهامات بالابتزاز تهزّ "فيفا"... والأمير علي بن الحسين يهاجم إنفانتينو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-24

مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة

LBCI
آخر الأخبار
09:04

تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-02-10

الولايات المتحدة تضع محمد نايف ماجد على لائحة العقوبات لارتباطه بجود والقرض الحسن

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة عمار البيكات - عكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

طرابزون تراهن على محمد صلاح رياضيًا واقتصاديًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الشعر يعود إلى بيته في دمشق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مسيحيو الضفة الغربية بين التعلق بالارض والهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وفد أمنيّ سعوديّ يجري مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية في بغداد وهذا ما أضفت به

LBCI
أخبار لبنان
13:27

زوطر الغربية بين خطر الذخائر غير المنفجرة والتصعيد الإسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الضمان والمستشفيات الخاصة... من يحمي المضمون من الفروقات المالية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بعد سنوات من الحُفر والانهيارات… ضهر البيدر على طريق التأهيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ملف الطيور في مطار بيروت أمام الاختبار... قرار بالتنفيذ أم تأجيل جديد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:39

مصدر عسكريّ ينفي للـLBCI ما نُقل عن خرائط وصور عُرِضت أمام الوفد اللبنانيّ تُبيّن مواقع مراكز قيادية ومنشآت تحت الأرض

LBCI
فنّ
14:38

محمد الأحمد وعلا سعيد يكشفان جنس مولودهما الأول (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
09:06

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
03:25

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان...والثلاثاء كتل حارة ضعيفة الفعالية

LBCI
آخر الأخبار
11:03

مصدر عسكريّ للـLBCI: بعد خطف مسلحين لأحد العسكريين على طريق يونين - شعث (بعلبك) على أثر خلاف شخصيّ باشر الجيش بملاحقتهم ونفّذ عمليات دهم لتوقيفهم فأُفرج عن العسكريّ المخطوف والوحدات المختصة تعمل على توقيف الخاطفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ

LBCI
أخبار لبنان
12:33

زراعة القنب الهندي الطبي والصناعي معلّقة... داني فاضل يوضح أسباب تأخير المراسيم التطبيقية

LBCI
منوعات
15:48

شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More