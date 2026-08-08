وسائل إعلام أرجنتينية تعلن وفاة والد النجم ميسي عن 68 عامًا

أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية خبر وفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد معاناة مع المرض، إلا أن العائلة لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الوفاة.

وشكّل خورخي ميسي شخصية محورية في مسيرة ابنه، إذ رافقه منذ بداياته الكروية في مدينة روساريو، وكان من أبرز الداعمين له خلال انتقاله إلى برشلونة في سن مبكرة، كما تولّى إدارة أعماله لسنوات طويلة.

وكانت عائلة ميسي قد كشفت خلال الأسابيع الماضية أن خورخي يخضع لمتابعة طبية بسبب أزمة صحية، فيما بدا ليونيل ميسي متأثرًا بذلك خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم 2026، قبل أن تتأكد أنباء وفاة والده اليوم.

ويُعد خورخي ميسي من أبرز الشخصيات التي أسهمت في بناء المسيرة الاحترافية لابنه، إذ لعب دورًا أساسيًا في انتقاله إلى أوروبا، وظل مستشارًا مقربًا له طوال سنوات نجاحه مع برشلونة، ومنتخب الأرجنتين، ثم إنتر ميامي.