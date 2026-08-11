من أغلبية مريحة إلى معركة على الرئاسة... خريطة تكشف انقلاب المواقف ضد إنفانتينو في "فيفا"

حتى منتصف تموز الماضي، كان جياني إنفانتينو يبدو في طريقه إلى الفوز بولاية رابعة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما حصل على دعم الغالبية الساحقة من الاتحادات الأعضاء، في ظل غياب منافس جدي. لكن المشهد تغيّر بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين، على خلفية تداعيات خطته، التي تراجع عنها، لبيع حصص في كأس العالم وبطولات أخرى لمستثمرين من القطاع الخاص.وبحسب تحليل أجرته "BBC Sport" لمواقف الاتحادات الـ210 التي تملك حق التصويت، يبدو أنّ 73 اتحادًا يدعمون إنفانتينو، مقابل 124 يعارضونه، فيما لم يحسم 13 اتحادًا موقفه بعد. وتبقى هذه الأرقام قابلة للتغيير خلال الأشهر المقبلة.وللفوز في انتخابات تضم مرشحين اثنين، يحتاج المرشح إلى 106 أصوات، بينما ترتفع العتبة في الجولة الأولى إلى ثلثي الأصوات إذا كان عدد المرشحين ثلاثة أو أكثر.وتبرز الانقسامات بشكل خاص داخل القارات، إذ سحبت دول أوروبية، بينها إنجلترا وويلز، رسائل دعم سابقة لإنفانتينو، فيما وجّهت اتحادات من أوروبا وكونكاكاف وآسيا رسالة مشتركة اتهمت فيها "فيفا" وإنفانتينو بخرق الثقة عبر "الخداع".وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم قوي، ولا سيما في أفريقيا وأميركا الجنوبية، كما تدعمه بعض الاتحادات الآسيوية، بينما لم تحسم دول أخرى موقفها بعد. أما السعودية، التي لم تعلن موقفًا رسميًا حتى الآن، فقد يكون للانتخابات الكروية المقبلة فيها تأثير في موقفها من إنفانتينو، وربما في مواقف دول أخرى في المنطقة.ورغم أنّ إنفانتينو لا يبدي أي نية للتنحي، فإنّ مستقبله قد يتأثر قبل انتخابات آذار المقبل، سواء في حال نجحت مجموعة من أعضاء مجلس "فيفا" في الدعوة إلى اجتماع طارئ أو ظهر مرشح موحّد قادر على منافسته.ولم يعلن أي منافس رسمي ترشحه حتى الآن، لكن رئيس "كونكاكاف" فيكتور مونتالياني يُطرح كأحد أبرز الأسماء المحتملة.وفي ظل استمرار الانقسامات داخل الاتحادات القارية، لم تعد الطريق إلى ولاية رابعة تبدو سهلة أمام إنفانتينو، الذي قد يجد نفسه أمام أصعب معركة انتخابية منذ توليه رئاسة "فيفا".