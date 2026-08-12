أميركا حرمته من حلم كأس العالم... عمر أرتان يردّ بإنجاز تاريخي في أوروبا

كان الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان أمام فرصة العمر، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن سبعة حكام أفارقة للمشاركة في كأس العالم، ليصبح أول حكم صومالي يظهر في البطولة العالمية.



وسبق لأرتان أن صنع التاريخ لبلاده في مناسبات عدّة، إذ كان أول حكم صومالي يشارك في كأس أمم أفريقيا عام 2023، وأول من يدير نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2025، كما أصبح في العام نفسه أول صومالي يفوز بجائزة أفضل حكم للرجال في أفريقيا.



لكن حلم أرتان تحطّم قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة، عقب خضوعه لاستجواب استمر 11 ساعة في مطار ميامي الدولي قبل ترحيله.



وقالت السلطات الأميركية حينها إنّ القرار جاء بسبب "مخاوف مرتبطة بالتدقيق الأمني"، قبل أن يكشف مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أنّ عملية التدقيق أظهرت معلومات سلبية، بينها ادعاءات بشأن ارتباط أرتان بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، من دون تقديم تفاصيل أو أدلة إضافية. وأكد أرتان لاحقًا أنّه كان قد حصل على تأشيرة دخول قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.



وعاد الحكم البالغ 34 عامًا إلى العاصمة الصومالية مقديشو وسط استقبال حافل، مؤكدًا أنّ حلمه لم ينتهِ. وبعد أيام قليلة، حصل على فرصة تاريخية جديدة، بعدما عيّنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حكمًا لمباراة كأس السوبر الأوروبي، ليصبح أول حكم من خارج أوروبا يدير هذه المواجهة التي تجمع بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والمقررة في سالزبورغ بالنمسا.



وقال أرتان إنّ الخبر شكّل لحظة سعيدة جدًا له ولعائلته، خصوصًا في ظل وجود جالية صومالية كبيرة في أوروبا والنمسا.



ورغم خيبة أمل كأس العالم، واصل أرتان مسيرته التحكيمية، فأدار مباريات في الدوري الصومالي، إضافةً إلى المباراة النهائية للدوري الكويتي في حزيران الماضي.



ويأمل أرتان الآن في إثبات قدراته على الساحة الأوروبية، فيما يبقى حلمه بالمشاركة في كأس العالم للرجال مؤجلًا حتى عام 2030 على الأقل، عندما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب البطولة.



ووجّه أرتان رسالة إلى الحكام الطامحين حول العالم، مؤكدًا أنّ النجاح ممكن للجميع، وداعيًا إياهم إلى عدم التوقف عن الحلم، ومواصلة تطوير مهاراتهم والتحلّي بالعدل والثبات.