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رياضة
"أفضل ليلة في حياتي"... ترافيس كيلسي يكشف تفاصيل زفافه من تايلور سويفت
2026-08-13 | 05:02
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"أفضل ليلة في حياتي"... ترافيس كيلسي يكشف تفاصيل زفافه من تايلور سويفت
كشف نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي عن بعض تفاصيل زفافه من النجمة العالمية تايلور سويفت، واصفًا المناسبة بأنّها "أفضل ليلة في حياتي". وتزوّج الثنائي في 3 تموز في "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، خلال حفل حضره عدد كبير من نجوم هوليوود، وسط إجراءات مشدّدة للحفاظ على خصوصية المناسبة.
وقال كيلسي، خلال حديثه مع الصحافيين في المعسكر التدريبي لفريقه "كانساس سيتي تشيفز" في ولاية ميزوري، إنّه حقق أحد أحلام طفولته بالزواج في هذا المكان الذي وصفه بأنّه "مهد الرياضة". كما وجّه الشكر إلى الحاضرين، واصفًا ليلة الزفاف بأنّها "مجنونة" ومميّزة، ومشيرًا إلى أنّ إدارة "ماديسون سكوير غاردن" أتاحت لهما إقامة الحفل الخاص بالطريقة التي أراداها.
وحافظ الزوجان على سرّية معظم تفاصيل الزفاف، ولم تُنشر حتى الآن صور رسمية من المراسم التي أُقيمت داخل الملعب. وشهد الحفل حضور مجموعة من أبرز المشاهير، بينهم الممثلان هيو غرانت وجايسون سوديكيس، والمغني بنسون بون، وعارضة الأزياء جيجي حديد. كما أُعلن زواج الثنائي رسميًا عبر الشاشات الكبيرة داخل الملعب، بعد ساعات من وصول عدد من المشاهير إلى المكان.
ووصف كيلسي فترة ما بعد الموسم بأنّها كانت "ممتعة"، لكنه أكد حماسه للعودة إلى التدريبات وكرة القدم الأميركية.
ويستعد اللاعب، الذي سيبلغ 37 عامًا في تشرين الأول، لخوض موسم جديد مع "كانساس سيتي تشيفز"، بعد موسم لم يتمكن فيه الفريق من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عشرة مواسم.
ورغم التكهنات بشأن احتمال اعتزاله، أكد كيلسي أنّه لا يزال يحب اللعبة ويرغب في إثبات قدرته على تقديم مستوى أفضل، معتبرًا أنّ الملعب سيبقى بالنسبة إليه "ملاذًا" ومكانًا لبناء الانسجام مع زملائه.
المصدر
فنّ
رياضة
حياتي"...
ترافيس
كيلسي
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تايلور
سويفت
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