الموهبة اللبنانية كريم جعفر ينتقل إلى نادي ليغانيس الإسباني (صور)

انتقل اللاعب اللبناني الشاب كريم جعفر إلى نادي CD Leganés الإسباني، حيث سينضم إلى فريق النادي لفئة دون 21 عاماً (U21)، في خطوة جديدة ومهمة ضمن مسيرته الكروية في إسبانيا.



ويأتي انضمام جعفر إلى ليغانيس بعد تجربته مع فريق رايو فاييكانو تحت 19 عاماً (U19)، ليواصل مسيرته التطويرية في واحدة من أكثر البيئات التنافسية في كرة القدم الأوروبية.



ويمثل هذا الانتقال الموسم الثاني على التوالي للاعب اللبناني في الملاعب الإسبانية، حيث يسعى إلى البناء على الخبرة التي اكتسبها خلال موسمه الأول، ومواصلة التطور تمهيداً للوصول إلى كرة القدم الاحترافية على مستوى الفريق الأول.



وعلى الصعيد الدولي، يُعد كريم جعفر أحد لاعبي منتخب لبنان للشباب تحت 20 عاماً (U20)، ويُصنف ضمن أبرز المواهب اللبنانية التي تواصل تطوير مسيرتها الكروية داخل أوروبا.



ويمنح انتقاله من رايو فاييكانو إلى ليغانيس فرصة جديدة لإثبات قدراته في الكرة الإسبانية، ومواصلة التطور داخل نادٍ ينافس في واحدة من أقوى المنظومات الكروية في أوروبا.



ومع انطلاق موسم جديد في إسبانيا، يبدأ كريم جعفر مرحلة جديدة من مسيرته، مرتدياً ألوان نادي ليغانيس، وطامحاً إلى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مشواره الكروي.