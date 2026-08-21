الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الموهبة اللبنانية كريم جعفر ينتقل إلى نادي ليغانيس الإسباني (صور)

2026-08-21 | 07:41
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الموهبة اللبنانية كريم جعفر ينتقل إلى نادي ليغانيس الإسباني (صور)

انتقل اللاعب اللبناني الشاب كريم جعفر إلى نادي CD Leganés الإسباني، حيث سينضم إلى فريق النادي لفئة دون 21 عاماً (U21)، في خطوة جديدة ومهمة ضمن مسيرته الكروية في إسبانيا.

ويأتي انضمام جعفر إلى ليغانيس بعد تجربته مع فريق رايو فاييكانو تحت 19 عاماً (U19)، ليواصل مسيرته التطويرية في واحدة من أكثر البيئات التنافسية في كرة القدم الأوروبية.

ويمثل هذا الانتقال الموسم الثاني على التوالي للاعب اللبناني في الملاعب الإسبانية، حيث يسعى إلى البناء على الخبرة التي اكتسبها خلال موسمه الأول، ومواصلة التطور تمهيداً للوصول إلى كرة القدم الاحترافية على مستوى الفريق الأول.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد كريم جعفر أحد لاعبي منتخب لبنان للشباب تحت 20 عاماً (U20)، ويُصنف ضمن أبرز المواهب اللبنانية التي تواصل تطوير مسيرتها الكروية داخل أوروبا.

ويمنح انتقاله من رايو فاييكانو إلى ليغانيس فرصة جديدة لإثبات قدراته في الكرة الإسبانية، ومواصلة التطور داخل نادٍ ينافس في واحدة من أقوى المنظومات الكروية في أوروبا.

ومع انطلاق موسم جديد في إسبانيا، يبدأ كريم جعفر مرحلة جديدة من مسيرته، مرتدياً ألوان نادي ليغانيس، وطامحاً إلى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مشواره الكروي.
 

رياضة

انتقال

اللاعب اللبناني

الشاب

كريم جعفر

نادي CD Leganés الإسباني

انضمام

فريق

النادي

فئة

دون 21 عاماً

رياضة

مسيرة كروية

إسبانيا.

بعد أنباء اعتناقه الإسلام… روبيرتو كارلوس وزوجته المغربية يكشفان الحقيقة (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-14

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

رئيس حزب الكتائب اللبنانية بحث مع وفد من نادي الصحافة اقتراح قانون الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-06

الجميّل بحث مع وفد نادي الصحافة في اقتراح قانون الإعلام وضمان حرية العمل الصحافي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:37

بعد أنباء اعتناقه الإسلام… روبيرتو كارلوس وزوجته المغربية يكشفان الحقيقة (صورة)

LBCI
رياضة
2026-08-19

أدوية التنحيف تدخل ملاعب الرياضة... خسارة وزن أم وسيلة جديدة للتفوّق؟

LBCI
رياضة
2026-08-16

نجم تنس يثير القلق… مشكلة صحية غامضة تلاحقه بعد خروجه المفاجئ من بطولة عالمية

LBCI
رياضة
2026-08-16

كريستيانو رونالدو يفجّر مفاجأة بشأن اعتزاله… "هذا على الأرجح موسمي الأخير"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

الخارجية الأميركية: تقدم مستمر سياسيا وأمنيا بين إسرائيل ولبنان ونسعى لتجاوز إخفاقات الـ20 عاما الماضية

LBCI
خبر عاجل
03:29

وزير الدفاع ميشال منسى: ما كان الجيش يومًا إلا جامعًا لكل اللبنانيين وما تسلم مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية وشجاعة ونحن لا نسى شهداء الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
03:29

وزير الدفاع من صور: إلى أهلنا في الجنوب نقول إن بالنا لن يهدى إلّا إلى حين أن تعودوا جميعكم إلى بيوتكم مرفوعي الرأس

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

مصدر عسكري رسمي لبناني للجزيرة: التوغل الإسرائيلي شمل بلدتي الضهيرة ومروحين ومحيط علما الشعب واللبونة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:27

وزير الطاقة: لإجراء تدقيق جنائيّ في شأن بواخر توليد الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
06:17

رئيس البرلمان الإيراني: للتخطيط للتغلب على "العقوبات الجائرة"

LBCI
أخبار دولية
06:16

الصين تعتبر أن "العقوبات والضغوط" الأميركية على إيران ليست الحلّ

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الحكومة إلى الجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم

LBCI
أخبار لبنان
03:40

وزير الدفاع: نؤكد موقفنا الداعي إلى استرجاع سيادة الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الولايات المتحدة تصنّف حزب الله فصيلًا ايرانيًا تابعًا للحرس الثوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عدوان إسرائيل على سوريا وتنديد إقليميّ بعمليات زعزعة السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجنوب يُدمَّر… والذاكرة تُوثَّق . هذه مبادرة نقابة المهندسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أزمة الأمن الغذائي في لبنان... أكثر من مليون شخص في دائرة الخطر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:59

تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية

LBCI
اقتصاد
02:21

ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
09:45

قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها

LBCI
خبر عاجل
13:24

معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

215 ألف رسالة بعد سنين: ادفع جمرك تلفونك!

LBCI
خبر عاجل
13:27

معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:08

الخزانة الأميركية تشدد العقوبات على حزب الله وتستهدف شبكة لنقل ملايين الدولارات نقدًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More