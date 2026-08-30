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يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة

2026-08-30 | 06:26
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يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة

في حلقة خاصة من "نهاركم سعيد"، ناقش الإعلاميان خالد مجاعص وجورج سويدي مع ضيفَيهما رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي والصحفي الرياضي نمر جبر، أداء المنتخب اللبناني في تصفيات كأس آسيا، وتحديداً عقب الفوز الاستثنائي على منتخب كوريا الجنوبية والتحضير للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الصيني.

وأشاد رئيس الاتحاد أكرم الحلبي بالأداء العالي والقتالي الذي قدّمه اللاعبون ضد كوريا، مشيراً إلى أن الجميع قاتلوا وأثبتوا قدراتهم العالية رغم غياب اللاعبين المصابين. كما نوّه بالجهد الكبير الذي بذله المدرب أحمد فران، والذي نجح في خلق الكيمياء والروح الجديدة في المنتخب. 

وتوجّه الحلبي بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية الذي لبّى الدعوة وحضر المباراة في الملعب، قائلاً: "نشكر رئيس الجمهورية الذي لبّى الدعوة، إذ دعيناه منذ شهر عندما زرناه، وحضوره مباراة كوريا يدل على مدى أهمية كرة السلة في لبنان وقدرتها على جمع اللبنانيين".

وحول المباراة القادمة ضد الصين، شدد الحلبي على أنها مواجهة في غاية الصعوبة وتتطلب أعلى درجات التركيز، مؤكداً أنه "لا يجب أن نذهب سكرانين بالربح" بل مواصلة العمل بنفس الجدية.

من جانبه، خصّ الصحفي الرياضي نمر جبر البرنامج بجزء من مقابلة أجراها مع لاعب المنتخب يوسف خياط، تعليقاً على هذه الهجمات، حيث قال خياط بأسى: "في ناس لبنانيين بدهم المنتخب يخسر. يا عيب الشوم عليكن. بس بقول يا عيب الشوم."

وفي سياق متّصل، علّق الحلبي بغضب على الحملات الممنهجة التي يتعرض لها المنتخب الوطني لأسباب سياسية ومهنية من قِبَل أطراف باتت معروفة. 

وأوضح أنّه علم أنّ إدارياً في أحد الأندية ومسؤولاً حزبياً يقفان وراء حسابات وهمية تشنّ هذه الحملات.

وأشار الى أنّ هذه الحسابات كتبت تعليقات مسيئة ومحطّمة على منشورات المنتخب قبل مباراة كوريا، ثمّ حذفتها فور تحقيق الفوز على كوريا. 

وعبّر الحلبي عن استيائه ممّن يقفون صامتين أمام إنجازات الاتّحاد المتتالية، بينما يغتنمون أوّل فشل ليهاجموا الاتّحاد ورئيسه ويتعدّوا عليه بالتجريح الشخصي والعائلي.

رياضة

منتخب لبنان

كرة سلة

باسكت بول لبنان

يوسف خياط

يويو

اكرم الحلبي.

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