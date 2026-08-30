مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته

أطلق مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو حملة دعم للنجم الفرنسي كيليان مبابي للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، معتبرًا أن الجائزة يجب أن تُمنح "لأفضل لاعب في العالم"، وليس لمجرد الفوز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو عشية مواجهة ملقة في الدوري الإسباني إن مبابي "صنع التاريخ هذا الصيف على الصعيد الفردي"، بعدما أصبح الهداف التاريخي لكؤوس العالم خلال مونديال 2026.

ويُعد قائد منتخب فرنسا من أبرز المرشحين للجائزة، بعدما أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم، رغم عدم تتويجه بأي لقب كبير.

وينافس مبابي على الكرة الذهبية عدد من النجوم، أبرزهم هاري كاين ورودري وعثمان ديمبيليه وخفيتشا كفاراتسخيليا.

وشدد مورينيو على أن الفوز بالألقاب الجماعية لا يجب أن يكون العامل الحاسم، قائلًا: "إذا كنا نريد مكافأة دوري أبطال أوروبا، فأعطوها للويس إنريكي... أما أفضل لاعب في العالم فذلك شيء مختلف".

وكالة فرانس برس