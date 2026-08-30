بالدموع... روجيه فيدرر يدخل رسميًا قاعة مشاهير كرة المضرب (صور)

دخل أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رسميًا قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية، السبت، واصفًا هذا الإنجاز بأنه "أحد أعظم التكريمات" في حياته.

وبدا التأثر واضحًا على فيدرر، البالغ 45 عامًا، خلال الحفل الذي أقيم في نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية، حيث مسح دموعه أكثر من مرة أمام عدد من أساطير اللعبة، بعدما قدمته زوجته ميركا للتنصيب رسميًا.

وقال فيدرر: "يسمونها قاعة المشاهير، لكن الشهرة لم تكن يومًا هدفي"، مضيفًا أن هدفه كان أن يقضي حياته في ممارسة شيء يحبه مع أشخاص يشاركونه الشغف نفسه.

وكان "المايسترو"، الذي اعتزل عام 2022، قد توّج بـ20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بينها ثمانية ألقاب في ويمبلدون، كما أمضى 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي.

واستذكر فيدرر خلال خطابه أبرز محطات مسيرته، ووجّه الشكر إلى منافسيه وجماهيره وعائلته وفريقه، مؤكدًا أن علاقته بكرة المضرب لن تنتهي باعتزاله.

وقال في ختام كلمته: "انتهت مسيرتي كلاعب، لكن كرة المضرب ستبقى دائمًا في قلب كل ما هو أعز لدي".

وكالة فرانس برس