الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بالدموع... روجيه فيدرر يدخل رسميًا قاعة مشاهير كرة المضرب (صور)

2026-08-30 | 13:13
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بالدموع... روجيه فيدرر يدخل رسميًا قاعة مشاهير كرة المضرب (صور)

دخل أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رسميًا قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية، السبت، واصفًا هذا الإنجاز بأنه "أحد أعظم التكريمات" في حياته.

وبدا التأثر واضحًا على فيدرر، البالغ 45 عامًا، خلال الحفل الذي أقيم في نيوبورت بولاية رود آيلاند الأميركية، حيث مسح دموعه أكثر من مرة أمام عدد من أساطير اللعبة، بعدما قدمته زوجته ميركا للتنصيب رسميًا.

وقال فيدرر: "يسمونها قاعة المشاهير، لكن الشهرة لم تكن يومًا هدفي"، مضيفًا أن هدفه كان أن يقضي حياته في ممارسة شيء يحبه مع أشخاص يشاركونه الشغف نفسه.

وكان "المايسترو"، الذي اعتزل عام 2022، قد توّج بـ20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، بينها ثمانية ألقاب في ويمبلدون، كما أمضى 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي.

واستذكر فيدرر خلال خطابه أبرز محطات مسيرته، ووجّه الشكر إلى منافسيه وجماهيره وعائلته وفريقه، مؤكدًا أن علاقته بكرة المضرب لن تنتهي باعتزاله.

وقال في ختام كلمته: "انتهت مسيرتي كلاعب، لكن كرة المضرب ستبقى دائمًا في قلب كل ما هو أعز لدي".

وكالة فرانس برس

رياضة

روجيه فيدرر

أسطورة

كرة المضرب

التنس

سويسري

قاعة مشاهير

رياضة.

LBCI التالي
بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي
مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-06-26

السرطان يعود ليُبعد نجمة لعبة كرة المضرب عن بطولة ويمبلدون

LBCI
منوعات
2026-07-23

دموع ومشاحنات... محاكمة مارادونا تتحول إلى دراما داخل قاعة المحكمة

LBCI
أخبار دولية
2026-06-05

إيطاليا توجه نداء للإفراج عن ناشطين بأسطول الصمود مضربين عن الطعام بليبيا

LBCI
فنّ
2026-06-04

صدمة في تركيا: نتائج فحوصات نجم "التفاح الحرام" إيجابية ضمن تحقيقات مخدرات تطال مشاهير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:05

بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي

LBCI
رياضة
13:09

مدرب ريال مدريد يرشح هذا النجم لجائزة الكرة الذهبية: إليكم هويته

LBCI
رياضة
06:26

يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة

LBCI
أخبار لبنان
03:54

بلدة حولا تنهض بأطفالها في نشاط رياضيّ في البيال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 968

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-23

الإجراءات والتدابير المطلوبة للتوجه ضمن القافلة إلى رميش ودبل وعين إبل

LBCI
خبر عاجل
2026-08-11

الرئيس سلام: أمّا بالنسبة لرأي قيادة الجيش بموضوع اقتراح قانون العفو فقد عُبّر عنه أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع لا بل أكثر من ذلك فقد سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

تركيا: لن تقبل بأي استفزاز بشأن الوضع في سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

أميركا تمدّ نفوذها إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

لقاح سرطان شخصي بتقنية mRNA يحقق نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من تلة علي الطاهر إلى الضفة... إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أهالي حولا في بيروت… الفرح يجمع مَن فرّقتهم الحرب

LBCI
رياضة
14:16

منتخب لبنان جاهز لتحدي التنين الصيني على ارضه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

اللبناني في الخارج يتقيّد… ولكن في لبنان "بيفلت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

السعادة قرار… قصص أعراس تحت المطر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

آب يمطر بغزارة… هل ودّعنا الصيف أم أن المفاجآت الجوية مستمرة؟

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-08-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:26

يوسف خياط: "يا عيب الشوم"… وأكرم الحلبي يكشف من وراء الحملة ضدّ منتخب لبنان لكرة السلّة

LBCI
فنّ
12:32

بعد أنباء طلاقهما بسبب المطر… العروسان يظهران برفقة الوليد الحلاني (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:49

الخارجيّة ردّاً على عراقجي: العقلانيّة بين الدول تقتضي احترام السيادة والتعامل مع مؤسّسات الدولة

LBCI
أخبار لبنان
02:16

الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة

LBCI
حال الطقس
02:29

طقس مستقر ليلًا والطقس الصيفيّ المعتاد يعود

LBCI
فنّ
06:52

نجم أميركي سائح في لبنان… لقاء مع هيفاء وهبي و "نانسي عجرم ملكتي دائماً"

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير الأشغال يعلن 20 شاطئاً شعبياً مجانياً

LBCI
آخر الأخبار
03:38

مدرب منتخب لبنان أحمد فرّان للـLBCI: بعض التأخيرات في المطارات أدى إلى وصول منتخب لبنان متأخّرًا إلى الصين لكنّه يعمل على المحافظة على معنوياته المرتفعة ولياقته البدنية بهدف الربح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More