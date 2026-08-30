بعد الهزيمة الكبيرة…محمد صلاح يحسم مصيره مع فريقه التركي

جدّدت إدارة نادي طرابزون سبور التركي ثقتها في المدير الفني فاتح تيكي، رافضةً الاستقالة التي تقدّم بها عقب الخسارة القاسية أمام فيرينتسفاروشي المجري في إياب تصفيات الدوري الأوروبي.



وأوضح تيكي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية أن قرار استقالته جاء نتيجة "اضطراب عاطفي" لحظي، معرباً عن امتنانه لدعم رئيس النادي أرطغرل دوغان والمجلس الإداري.

وأكد تيكي ثقته بقدة الفريق على تجاوز الأزمة، قائلاً: "لدينا مجموعة قوية ومميزة، وستعمل على معالجة السلبيات لنصبح أكثر صلابة. حان الوقت لطي صفحة تلك الليلة والتوحد للنهوض مجدداً".



وفي سياق متّصل، حسم النجم المصري محمد صلاح موقفه بالتأكيد على التزامه الكامل مع الفريق التركي، مشدداً عبر حسابه في "إنستغرام" على أنّ الهزيمة الأوروبية "لن تغير شيئاً" من تمسّكه بالمشروع.

وأضاف صلاح: "طوال مسيرتي لم تكن الأمور سهلة، والنكسات جزء من اللعبة تعلمت تحويلها إلى دافع لتحقيق الألقاب. طرابزون سبور ناديّ وأنا جزء من هذا المشروع بكل جوارحي، وجئت إلى هنا لنفوز بالبطولات".

وأضاف:"أعلم أن التوقعات عالية، وأنا أؤمن حقاً أننا نستطيع وسنحققها. لقد جئت إلى هنا للفوز، وهذا ليس مجرد شعار بالنسبة لي."