تغريم نجم المنتخب الأسترالي بسبب المخدرات

فُرضت غرامة مالية على لاعب المنتخب الأسترالي كريستيان فولباتو، بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين خلال اختبار أجرته الشرطة في سيدني.

وتعود الحادثة إلى تموز الماضي، عندما أوقفت الشرطة فولباتو بسبب القيادة بسرعة زائدة. وبعد توقيفه للمرة الثانية في الليلة نفسها، خضع لفحص مخدرات جاءت نتيجته إيجابية للكوكايين، قبل أن تؤكد عينة ثانية النتيجة نفسها.

وفرضت شرطة نيو ساوث ويلز على اللاعب البالغ 22 عامًا غرامة قدرها 722 دولارًا أستراليًا، أي نحو 522 دولارًا أميركيًا، فيما لا تزال رخصة قيادته معلّقة منذ تموز.

ويلعب فولباتو حاليًا مع ساسوولو الإيطالي، وشارك في ثلاث مباريات مع أستراليا خلال كأس العالم 2026، بعدما قرر تمثيل المنتخب الأسترالي بدلًا من إيطاليا قبيل البطولة.

وكالة فرانس برس