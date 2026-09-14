محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، بحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) البطل العالمي محمد بن سليم لمناسبة وجوده في لبنان، حيث حضر رالي لبنان الدولي الثامن والأربعين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة.وشارك في اللقاء سفير دولة الامارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد الكعبي، رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات عماد لحود، رئيس النادي العالمي للسيارات والسياحة (ATCL) نبيل كرم وجورج رحال.وأعرب البطل العالمي بن سليم عن سعادته لوجوده في لبنان لمتابعة رالي لبنان، مستعرضا ذكريات السنوات الماضية التي كان فاز فيها ببطولة الرالي، منذ العام 1987، مؤكدا محبته للبنان واللبنانيين "الذين شجعوني وايدوني في البطولات التي فزت بها في السباقات في لبنان".وقال: "من موقعي كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات، سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا، وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية"، منوها بالدور "الذي يلعبه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في تنظيم رالي لبنان سنويا".واعتبرت الوزيرة بيراقداريان أن "وجود رئيس الاتحاد بن سليم في لبنان، هو دعم ومحفز لرياضة سباق السيارات"، منوهة بـ"التنظيم الجيد للنادي اللبناني للسيارات والسياحة لرالي لبنان وما يقوم به في دفع هذه الرياضة الى مستوى راق".وتحدث لحود وكرم عن التحضيرات التي سبقت الرالي وأهمية وجود بن سليم في لبنان، "والذي رغم مشاغله الكثيرة حرص على الحضور، تأكيدا لمحبته للبنان أولا وتقديرا لأهمية رالي لبنان في اطار سباقات السيارات ثانيا".من جهته، رحب الرئيس عون ببن سليم، شاكرا "مشاركته في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتكرر سنويا، والدعم الذي يقدمه للبنان في مجال سباق السيارات". وأكّد أن "الرياضة أساسية، ولا سيما رياضة سباق السيارات ودورها كجسر تواصل بين لبنان والعالم"، مبرزا دور الاتحاد الدولي للسيارات في "نشر ثقافة السلامة المرورية وتطوير الرياضات الميكانيكية".وأشار الى أن "تنظيم رالي لبنان وحضور بن سليم، يعكسان انفتاح لبنان على المؤسسات الرياضية الدولية ويعزز حضوره في المحافل العالمية، ويقدمه كوجهة محتملة للفعاليات الرياضية والسياحية رغم التحديات التي تواجهه، كما يدل على استعادة الثقة الدولية من خلال التعاون مع الاتحادات العالمية".وأكد الرئيس عون أن "الرياضة باتت رافعة اقتصادية من خلال البطولات والسباقات التي تنظم، وتنعش السياحة والاستثمار وتستقطب رعاة دوليين وشركات كبرى"، منوها بـ"التعاون القائم بين الاتحاد الدولي للسيارات والنادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) الذي يتولى تنظيم رالي لبنان وسباقات رياضية أخرى".وفي نهاية اللقاء، قدم بن سليم شعار الإتحاد الى رئيس الجمهورية عربون تقدير.