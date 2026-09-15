لأول مرة في التاريخ… إفريقيا تحتضن بطولة العالم لألعاب القوى

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029، للمرة الأولى في قارة إفريقيا، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء.



وستحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نسخة عام 2031، بحسب ما أضاف الاتحاد الدولي (وورلد أثلتيكس)، عقب اجتماع مجلسه في بودابست التي استضافت مؤخرا بطولة "ألتيمت".



وقال رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو خلال مؤتمر صحافي "كنا محظوظين بتلقي أربعة ملفات ترشح متميزة لاستضافة نسختي 2029 و2031 (نيروبي وميونيخ ولندن وروما)، ولم يكن اتخاذ القرار سهلا بالنسبة للمجلس".



وأضاف البريطاني "قرار المجلس اليوم يعني أننا سنتمكن من إقامة بطولات العالم لألعاب القوى في آسيا (بكين 2027) وإفريقيا وأوروبا خلال النسخ الثلاث المقبلة".



تابع البطل الأولمبي السابق "سيكون نقل بطولتنا إلى إفريقيا للمرة الأولى حدثا تاريخيا. لقد قدمت نيروبي ملف ترشح مقنعا ومؤثرا. كان من المهم أن تستضيف إفريقيا بطولة العالم عندما يتوافر المضيف المناسب، والملف المناسب، والظروف المناسبة".



شرح "لقد أثبتت نيروبي بشكل قاطع أن هذه هي لحظتها لتعزيز تطوير رياضتنا في كينيا وفي مختلف أنحاء إفريقيا، وترك إرث ملهم للقارة".



وكانت كينيا التي أخفقت في الحصول على حق استضافة بطولة العالم لعام 2025، استضافت سابقا بطولة العالم للعدو الريفي (كروس كاونتري) عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم دون 18 عاما في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم دون 20 عاما في العاصمة عام 2021.



كما استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى عام 2010.



وقال كو: "بعد أن شارك أيضا في عملية الترشح لاستضافة نسخة 2025، أدرك فريق (نيروبي) المتطلبات المطلوبة واستوعبها، وعاد بملف أقوى، وبملعب كاساراني مجدد، يخضع حاليا لعملية تحديث شاملة استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2027 (لكرة القدم)".