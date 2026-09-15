أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

لأول مرة في التاريخ… إفريقيا تحتضن بطولة العالم لألعاب القوى

2026-09-15 | 08:37
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لأول مرة في التاريخ… إفريقيا تحتضن بطولة العالم لألعاب القوى

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق لعام 2029، للمرة الأولى في قارة إفريقيا، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي الثلاثاء.

وستحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نسخة عام 2031، بحسب ما أضاف الاتحاد الدولي (وورلد أثلتيكس)، عقب اجتماع مجلسه في بودابست التي استضافت مؤخرا بطولة "ألتيمت".

وقال رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو خلال مؤتمر صحافي "كنا محظوظين بتلقي أربعة ملفات ترشح متميزة لاستضافة نسختي 2029 و2031 (نيروبي وميونيخ ولندن وروما)، ولم يكن اتخاذ القرار سهلا بالنسبة للمجلس".

وأضاف البريطاني "قرار المجلس اليوم يعني أننا سنتمكن من إقامة بطولات العالم لألعاب القوى في آسيا (بكين 2027) وإفريقيا وأوروبا خلال النسخ الثلاث المقبلة".

تابع البطل الأولمبي السابق "سيكون نقل بطولتنا إلى إفريقيا للمرة الأولى حدثا تاريخيا. لقد قدمت نيروبي ملف ترشح مقنعا ومؤثرا. كان من المهم أن تستضيف إفريقيا بطولة العالم عندما يتوافر المضيف المناسب، والملف المناسب، والظروف المناسبة".

شرح "لقد أثبتت نيروبي بشكل قاطع أن هذه هي لحظتها لتعزيز تطوير رياضتنا في كينيا وفي مختلف أنحاء إفريقيا، وترك إرث ملهم للقارة".

وكانت كينيا التي أخفقت في الحصول على حق استضافة بطولة العالم لعام 2025، استضافت سابقا بطولة العالم للعدو الريفي (كروس كاونتري) عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم دون 18 عاما في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم دون 20 عاما في العاصمة عام 2021.

كما استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى عام 2010.

وقال كو: "بعد أن شارك أيضا في عملية الترشح لاستضافة نسخة 2025، أدرك فريق (نيروبي) المتطلبات المطلوبة واستوعبها، وعاد بملف أقوى، وبملعب كاساراني مجدد، يخضع حاليا لعملية تحديث شاملة استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2027 (لكرة القدم)".

رياضة

التاريخ…

إفريقيا

تحتضن

بطولة

العالم

لألعاب

القوى

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-09-12

لبنان يستضيف بطولة FIP Promises للمرة الأولى في تاريخه

LBCI
رياضة
2026-07-09

لأول مرة في تاريخ كأس العالم... عرض ضخم بين شوطي النهائي يجمع جاستن بيبر ومادونا وشاكيرا وBTS

LBCI
رياضة
2026-06-29

لأول مرة في تاريخ كأس العالم... 3 منتخبات عربية تعبر إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026

LBCI
أخبار دولية
2026-08-03

الأمطار تعطل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس وتوقف اللعب في كندا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-09-14

محمد بن سليم إلتقى الرئيس عون: سأواصل دعم سباقات الرالي في لبنان لوجستيا وماديا وأنوي إقامة بطولة كبرى على الأراضي اللبنانية

LBCI
رياضة
2026-09-13

للمرة التاسعة عشرة في مسيرته... روجيه فغالي بطلًا لرالي لبنان الدولي

LBCI
رياضة
2026-09-13

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
رياضة
2026-09-12

روجيه فغالي يستعيد صدارة رالي لبنان الـ48 بعد صراع مثير مع باسل بو حمدان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-28

فرون وزوطر الغربية: إسرائيل تريد الانسحاب حيث لا تخسر… والبقاء حيث يهمّها البقاء

LBCI
آخر الأخبار
09:32

رويترز نقلا عن 3 مصادر تجارية: السعودية تُبلغ بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في أيلول عقب إغلاق خط الأنابيب شرق-غرب

LBCI
أخبار دولية
2026-02-01

نحو 125 قتيلا في اشتباكات أعقبت هجمات لانفصاليين في ولاية بلوشستان الباكستانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيفجر الليلة الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى في جنوب لبنان.. هذا ما فعله هناك

LBCI
عالم الطبخ
13:00

بطعم فرنسي ولمسة من العسل… تارت التين واللوز على طريقة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2026

LBCI
أخبار دولية
11:57

بيسنت يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني لبحث إيران والروابط المالية مع طهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:31

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أخبار لبنان
16:23

عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

LBCI
أمن وقضاء
11:08

تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

LBCI
أخبار لبنان
13:52

لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
خبر عاجل
11:34

مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More