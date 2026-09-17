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رقم تاريخي جديد لميسي... هدفه الـ100 يقود إنتر ميامي إلى لقب جديد!

2026-09-17 | 07:55
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رقم تاريخي جديد لميسي... هدفه الـ100 يقود إنتر ميامي إلى لقب جديد!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعدما سجل هدفه الـ100 بقميص إنتر ميامي، وقاد فريقه للفوز على كروز أزول المكسيكي 2-0 والتتويج بكأس الأبطال.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 24 برأسية بعد تمريرة من لويس سواريز، ليصل إلى 100 هدف خلال 115 مباراة خاضها مع الفريق منذ انضمامه إليه عام 2023.

ولم يكتفِ النجم الأرجنتيني بالتسجيل، إذ صنع الهدف الثاني من ركلة ركنية حولها البرازيلي كازيميرو برأسه إلى الشباك في الدقيقة 81.

واللافت أن ميسي سجل هدفه الأول مع إنتر ميامي أيضًا في شباك كروز أزول، خلال ظهوره الأول مع الفريق عام 2023، ليصل إلى الهدف رقم 100 أمام الخصم نفسه.

وكالة فرانس برس

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