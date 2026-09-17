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فريق جازو للسباقات يعادل الرقم القياسي ويحسم لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين خلال رالي تشيلي (صور)

2026-09-17 | 14:19
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فريق جازو للسباقات يعادل الرقم القياسي ويحسم لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين خلال رالي تشيلي (صور)

• أوليفر سولبيرغ وإليوت إدموندسون يقودان فريق جازو للسباقات لإحراز المركزين الأول والثاني
• اللقب السادس على التوالي يعادل الرقم القياسي التاريخي لبطولة العالم للراليات

حسم فريق جازو للسباقات لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات*، وذلك خلال رالي تشيلي، الذي شهد فوز أوليفر سولبيرغ ومساعده إليوت إدموندسون على متن المركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 99، بينما احتل زميلاهما سيباستيان أوجييه وفينسنت لانديه المركز الثاني على متن المركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 1، ليحقق الفريق المركزين الأول والثاني في هذا السباق.

 

ويعادل هذا التتويج رقمين قياسيين عريقين في بطولة العالم للراليات؛ فبهذا الفوز يساوي فريق جازو للسباقات الرقم القياسي الذي حققته شركة لانسيا الإيطالية بإحراز ستة ألقاب متتالية بين عامي 1987 و1992، بينما ترفع تويوتا رصيدها إلى 10 ألقاب في بطولة العالم للمصنّعين، لتتساوى مع لانسيا في الرقم القياسي لأكبر عددٍ من الألقاب.

 

وبهذه المناسبة، قال أكيو تويودا، رئيس فريق جازو للسباقات: "أوليفر وإليوت، تهانينا لكما على هذا الفوز المهم! يسعدني حقًا أنهما تمكنا أخيرًا من تحقيق فوزهما الثاني لهذا العام هنا في تشيلي. وبفضل هذا الفوز اليوم، حسم فريق تويوتا جازو للسباقات لقب بطولة العالم للمصنّعين! كذلك، أعرب عن خالص امتناني لجماهيرنا التي تواصل دعمنا، ولجميع شركائنا الذين يخوضون معنا غمار المنافسات طوال الموسم. شكرًا جزيلًا لكم".

 

وأضاف تويودا: "مع ذلك، ما يزال أمامنا الكثير من التطلعات هذا الموسم. فالمنافسة على لقب بطولة السائقين لا تزال محتدمةً للغاية، وسائقو فريقنا الخمسة ما تزال لديهم فرصةٌ للفوز باللقب. نحن فريقٌ يؤمن بمنح جميع سائقيه فرصة التنافس على قدم المساواة وحسم النتيجة على مسارات الرالي. لذلك، أتمنى كل التوفيق لإلفين وسامي وأوليفر وسيب وتاكاموتو في الجولتين الختاميتين. قدموا أقصى ما لديكم!".

 

وقد أُقيم رالي تشيلي على الطرق المكسوة بالحصى في إقليم بيو بيو، وانطلق في أجواءٍ ماطرةٍ على مساراتٍ موحلة، وشهد أداءً مميزًا من كلٍ من سولبيرغ وإدموندسون مكّنهما من تصدّر المنافسات مبكرًا. ومع جفاف مسارات السباق تدريجيًا وازدياد خشونة أسطحها، وسّع الثنائي الفارق قبل أن يحسما الفوز بفارق 16,6 ثانية، بعد تسجيل أسرع زمن في مرحلة Power الأخيرة التي اختتمت الرالي.

 

ويُعد هذا الفوز الثاني لسولبيرغ وإدموندسون خلال موسم 2026، بعد انتصارهما في رالي مونتي كارلو، الجولة الافتتاحية للموسم. كما أنه الفوز الحادي عشر للمركبة تويوتا GR يارس رالي1 خلال أول 12 راليًا من الموسم، وتعد هذه المرة الثامنة التي يحرز فيها الفريق المركزين الأول والثاني.

 

وكان أوجييه ولانديه قد حلا في المركز السادس بالترتيب العام عقب المرحلة الافتتاحية لسباق تشيلي، قبل أن يشقا طريقهما نحو المركز الثاني. كما تصدّر الثنائي تصنيف "سوبر صنداي"، فيما عادل أوجييه الرقم القياسي لسيباستيان لوب البالغ 120 منصة تتويج في بطولة العالم للراليات.

 

وبهذا الفوز، حافظ سولبيرغ على المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، بينما تواصل طواقم فريق جازو للسباقات احتلال المراكز الأربعة الأولى في الترتيب العام. ومع تبقي جولتين على نهاية الموسم، تحسم تويوتا لقبها السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين.

 

تتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عاماً. وانطلاقاً من فلسفتها الراسخة بأن "الطرقات تصقل الإنسان، والإنسان يطوّر المركبات"، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحدياً، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق.

 

واعتبارًا من العام 2026، اعتمد الفريق اسم "جازو للسباقات"، حيث يواصل مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على مركبات الإنتاج التجاري.

 

الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للراليات لعام 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هي رالي إيطاليا سردينيا وسيقام خلال الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول، وذلك بعد نقل موعده إلى فصل الخريف للمرة الأولى منذ العام 2020. ويتميز هذا الرالي الصعب على الجزيرة بمراحل سريعة وضيقة على طرقٍ مكسوة بالحصى، وأسطح صخرية شديدة الخشونة.

 

ملاحظات السباق:

      المركبة رقم 99 - تويوتا GR يارس رالي1 (أوليفر سولبيرغ / إليوت إدموندسون)

o      المركز: الأول

o      الزمن: ساعتان و57 دقيقة و8,2 ثانية

 

      المركبة رقم 1 - تويوتا GR يارس رالي1 (سيباستيان أوجييه / فينسنت لانديه)

o      المركز: الثاني

o      الزمن: ساعتان و57 دقيقة و24,8 ثانية (+16,6 ثانية)

 

رياضة

فريق جازو

السباقات

الرقم القياسي

اللقب السادس

بطولة العالم

رالي تشيلي.

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