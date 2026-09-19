أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
هاري كين يكتب التاريخ… 100 هدف في زمن قياسي بالدوري الألماني!
2026-09-19 | 06:52
شارك
2
min
هاري كين يكتب التاريخ… 100 هدف في زمن قياسي بالدوري الألماني!
حطّم النجم الإنجليزي هاري كين الرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني، بعدما سجل هدفين في فوز بايرن ميونيخ الساحق على يونيون برلين بنتيجة 7-0، محققاً هذا الإنجاز في مباراته الـ98 فقط في المسابقة مع الفريق البافاري.
وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم مهاجم كولن ديتر مولر منذ عام 1977، بعدما احتاج إلى 129 مباراة للوصول إلى 100 هدف. ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ عام 2023، واصل كين معدله التهديفي اللافت، إذ سجل حتى الآن 152 هدفاً في 154 مباراة بجميع المسابقات، بينها 61 هدفاً في 51 مباراة الموسم الماضي.
وسجل كين هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ليبلغ حاجز الـ100 هدف ويحطم الرقم القياسي، قبل أن يضيف هدفه الثاني بضربة رأسية من عرضية مايكل أوليسيه في بداية الشوط الثاني، ليساهم في تصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب مؤقتاً.
وخطف الإنجاز الأضواء من أوليسيه، الذي سجل أول ثلاثية له بقميص بايرن، ومن جمال موسيالا الذي أضاف بدوره هدفاً مميزاً. وقال كين بعد المباراة إنه يشعر بالفخر لوصوله إلى 100 و101 هدف في الدوري الألماني، معرباً عن امتنانه لزملائه والجهاز الفني والنادي، ومؤكداً أنّه يستمتع بكل لحظة منذ وصوله إلى ألمانيا.
مصدر
رياضة
كرة قدم
النجم الإتجليزي
هاري كين
رياضة
نجم
100 هدف
زمن قياسي
الدوري الألماني.
بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
إنخفاضٌ قياسي في منسوب نهر الدانوب يكشف آثاراً تاريخية
0
فنّ
2026-09-15
إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية
فنّ
2026-09-15
إيمي 2026 يصنع التاريخ… أرقام قياسية وانتصارات مزدوجة في ليلة استثنائية
0
منوعات
2026-09-10
رقم قياسي جديد... آب 2026 الشهر الأكثر حرًا في تاريخ العالم!
منوعات
2026-09-10
رقم قياسي جديد... آب 2026 الشهر الأكثر حرًا في تاريخ العالم!
0
رياضة
2026-07-04
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
رياضة
2026-07-04
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:26
بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة
أخبار لبنان
11:26
بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة
0
رياضة
2026-09-17
فريق جازو للسباقات يعادل الرقم القياسي ويحسم لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين خلال رالي تشيلي (صور)
رياضة
2026-09-17
فريق جازو للسباقات يعادل الرقم القياسي ويحسم لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين خلال رالي تشيلي (صور)
0
رياضة
2026-09-17
مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص أثار الجدل! (صورة)
رياضة
2026-09-17
مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص أثار الجدل! (صورة)
0
رياضة
2026-09-17
رقم تاريخي جديد لميسي... هدفه الـ100 يقود إنتر ميامي إلى لقب جديد!
رياضة
2026-09-17
رقم تاريخي جديد لميسي... هدفه الـ100 يقود إنتر ميامي إلى لقب جديد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-19
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
أخبار دولية
2026-07-19
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
0
خبر عاجل
2026-05-30
عملية إجلاء السكان في دير الزور تتواصل نتيجة فيضان نهر الفرات
خبر عاجل
2026-05-30
عملية إجلاء السكان في دير الزور تتواصل نتيجة فيضان نهر الفرات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-04-04
أولى صور الأرض من مهمة "أرتميس 2"… مشهد مذهل من الفضاء (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2026-04-04
أولى صور الأرض من مهمة "أرتميس 2"… مشهد مذهل من الفضاء (صورة)
0
أخبار لبنان
2026-07-01
بري عرض وزواره للمستجدات السياسية وشؤونا وطنية... الفرزلي: للدفاع عن وحدة اللبنانيين ورفض الفتنة بكل أشكالها
أخبار لبنان
2026-07-01
بري عرض وزواره للمستجدات السياسية وشؤونا وطنية... الفرزلي: للدفاع عن وحدة اللبنانيين ورفض الفتنة بكل أشكالها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:38
الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"
أخبار لبنان
06:38
الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"
0
أخبار لبنان
06:30
مايك هاكابي: إسرائيل ستواصل البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويًا
أخبار لبنان
06:30
مايك هاكابي: إسرائيل ستواصل البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويًا
0
عالم الطبخ
14:46
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:46
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:20
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
حال الطقس
02:20
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
2
أمن وقضاء
13:29
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون
أمن وقضاء
13:29
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون
3
فنّ
04:40
بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)
فنّ
04:40
بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)
4
خبر عاجل
10:30
معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة
خبر عاجل
10:30
معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة
5
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
6
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
7
أخبار دولية
07:34
تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض
أخبار دولية
07:34
تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض
8
اسرار
00:08
أسرار الصحف 19-9-2026
اسرار
00:08
أسرار الصحف 19-9-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More