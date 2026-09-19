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هاري كين يكتب التاريخ… 100 هدف في زمن قياسي بالدوري الألماني!

2026-09-19 | 06:52
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هاري كين يكتب التاريخ… 100 هدف في زمن قياسي بالدوري الألماني!

حطّم النجم الإنجليزي هاري كين الرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الألماني، بعدما سجل هدفين في فوز بايرن ميونيخ الساحق على يونيون برلين بنتيجة 7-0، محققاً هذا الإنجاز في مباراته الـ98 فقط في المسابقة مع الفريق البافاري.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم مهاجم كولن ديتر مولر منذ عام 1977، بعدما احتاج إلى 129 مباراة للوصول إلى 100 هدف. ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ عام 2023، واصل كين معدله التهديفي اللافت، إذ سجل حتى الآن 152 هدفاً في 154 مباراة بجميع المسابقات، بينها 61 هدفاً في 51 مباراة الموسم الماضي.

وسجل كين هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ليبلغ حاجز الـ100 هدف ويحطم الرقم القياسي، قبل أن يضيف هدفه الثاني بضربة رأسية من عرضية مايكل أوليسيه في بداية الشوط الثاني، ليساهم في تصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب مؤقتاً.

وخطف الإنجاز الأضواء من أوليسيه، الذي سجل أول ثلاثية له بقميص بايرن، ومن جمال موسيالا الذي أضاف بدوره هدفاً مميزاً. وقال كين بعد المباراة إنه يشعر بالفخر لوصوله إلى 100 و101 هدف في الدوري الألماني، معرباً عن امتنانه لزملائه والجهاز الفني والنادي، ومؤكداً أنّه يستمتع بكل لحظة منذ وصوله إلى ألمانيا.
 

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