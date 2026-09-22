في ذكرى وفاة والده على أرض الملعب... أحد نجوم الـNBA يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة (صورة)

أعلن نجم كرة السلة الفرنسي نيكولا باتوم اعتزاله اللعب عن 37 عامًا، واضعًا حدًا لمسيرة حافلة امتدت 18 موسمًا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).

وكشف باتوم قراره عبر مقطع فيديو نشره على إنستغرام، ظهر في جزء منه برفقة نجله، قائلاً: "أبي انتهى من لعب كرة السلة"، ومؤكدًا أن الوقت حان للعودة إلى منزله وترك المجال أمام لاعبين آخرين.

وخلال مسيرته في الولايات المتحدة، خاض باتوم أكثر من 1200 مباراة بقميص بورتلاند ترايل بلايزرز وشارلوت هورنتس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ولوس أنجليس كليبرز.

وعلى الصعيد الدولي، كان باتوم أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، إذ توّج ببطولة أوروبا عام 2013، ونال برونزية كأس العالم عامي 2014 و2019، إضافة إلى فضيتين أولمبيتين في طوكيو 2021 وباريس 2024.

واختار باتوم إعلان اعتزاله في 21 أيلول، وهو تاريخ وفاة والده على ملعب لكرة السلة، موضحًا أن والده لم يتمكن من اختيار الطريقة التي أنهى بها مسيرته، بينما أراد هو أن يحدد بنفسه اللحظة المناسبة للتوقف.

وكالة فرانس برس