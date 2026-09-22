"قصف متواصل"… أكثر من 65 ألف ظهور لإعلانات الأطعمة غير الصحية خلال كأس العالم

كشفت دراسة جديدة أنّ مشجعي كرة القدم تعرضوا لما وصفه الباحثون بـ"قصف متواصل" من إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية خلال مباريات كأس العالم 2026.





وأظهرت وحلّل باحثون من جامعتي بريستول وأوكسفورد الإعلانات الظاهرة على شاشات التلفزيون أثناء اللعب في المباريات الـ104 للبطولة، باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ووجدوا أنّ شعارات ومنتجات العلامات التجارية المصنّفة ضمن الأطعمة الغنية بالدهون أو الملح أو السكر ظهرت 65,722 مرة.وأظهرت الدراسة أنّ هذه الإعلانات كانت مرئية لمدة إجمالية بلغت 28.1 ساعة خلال البطولة، أي أكثر من 16 بالمئة من إجمالي وقت المباريات. وبلغ متوسط ظهور إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية نحو 576 إعلاناً في المباراة الواحدة.

وتصدرت "كوكا كولا" القائمة بـ21,893 ظهوراً، تلتها "ماكدونالدز" بـ13,915، ثم "باوريد" بـ12,777، و"لايز" بـ12,087 ظهوراً. وجميع هذه العلامات التجارية الأربع من الشركاء الرسميين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



كما وجدت الدراسة أنّ إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية ظهرت بمعدل يفوق إعلانات الكحول وأسواق التوقعات بنحو سبع مرات، وإعلانات شركات المقامرة بعشر مرات، وإعلانات العملات المشفرة بنحو 25 مرة. ويرى الباحثون أنّ الربط المتكرر بين هذه المنتجات وكرة القدم والحماس والهوية الوطنية قد يجعل استهلاكها يبدو أكثر اعتيادية، خصوصاً لدى الأطفال والشباب.



وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه الإعلانات لا تخضع للحظر البريطاني المفروض على إعلانات الأطعمة غير الصحية قبل الساعة التاسعة مساءً، لأنّها تظهر على اللوحات الإعلانية داخل الملاعب وخلال حدث رياضي دولي. واعتبر مسؤولون صحيون أنّ ذلك يمثل ثغرة في القوانين، داعين إلى تعاون دولي للحد من الترويج للأطعمة غير الصحية، في ظل ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي حول العالم.



من جهتها، قالت "فيفا" إنّ غالبية إيراداتها تعود إلى كرة القدم، بما في ذلك مشاريع تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية، مشيرة إلى أنّ حملاتها للتأثير الاجتماعي خلال كأس العالم شملت رسائل حول الوحدة والصحة والصداقة. ووفق بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كان 15 بالمئة من الأطفال في المملكة المتحدة يعانون من السمنة و26 بالمئة من زيادة الوزن عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الصحي المرتبط بالسمنة لدى الأطفال.