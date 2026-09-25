وداعًا بوب بيتيت… رحيل أسطورة الـNBA وأول أفضل لاعب في تاريخ الدوري عن 93 عامًا

توفي بوب بيتيت، أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وأول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، عن عمر ناهز 93 عامًا. وأعلنت جامعة ولاية لويزيانا (LSU)، الخميس، وفاة بيتيت قبل يوم، من دون الكشف عن سبب الوفاة.



خاض بيتيت كامل مسيرته الاحترافية مع فريق سانت لويس هوكس، وشارك في مباراة كل النجوم في مواسمه الـ11، كما قاد الفريق إلى لقب الدوري عام 1958، وهو اللقب الوحيد في تاريخ هوكس.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، عامي 1956 و1959، كما نال جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات، وهو إنجاز لم يحققه سوى نجم لوس أنجلوس ليكرز الراحل كوبي براينت.



وفي موسم 1955، توج بيتيت بجائزة أفضل لاعب صاعد، قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم التالي بعدما تصدر الدوري في التسجيل بمعدل 25.7 نقطة في المباراة. وأنهى مسيرته عام 1965 بمتوسط 26.4 نقطة و16.2 متابعة في المباراة، بعدما سجل 20,880 نقطة و12,849 متابعة، وكان حينها صاحب الرقم القياسي في تسجيل النقاط في تاريخ الدوري.



وكان بيتيت من أبرز نجوم حقبة ضمت أسماء بارزة مثل ويلت تشامبرلين وبيل راسل وأوسكار روبرتسون وإلجين بايلور. وخاض نهائي الدوري أربع مرات أمام بوسطن سيلتكس، وتمكن من الفوز باللقب مرة واحدة، فيما خسر ثلاث نهائيات، اثنتان منها في المباراة السابعة.

وفي عام 1970، أُدرج اسمه في قاعة مشاهير نايسميث لكرة السلة، بينما خلّدته جامعة LSU بتكريم قميصه الرقم 50، كما تقاعد قميصه الرقم 9 مع أتلانتا هوكس.



بعد اعتزاله كرة السلة، عاد بيتيت إلى مسقط رأسه في باتون روج بولاية لويزيانا، وعمل في القطاع المصرفي والاستشارات المالية، وظل حاضرًا في مباريات LSU ونيو أورلينز بيليكانز خلال السنوات الأخيرة.