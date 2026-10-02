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رياضة
كريستيانو رونالدو يغادر معسكر البرتغال… وعقوبة قاسية تلوح في الأفق
2026-10-02 | 10:04
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كريستيانو رونالدو يغادر معسكر البرتغال… وعقوبة قاسية تلوح في الأفق
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتمال الإيقاف عن اللعب مع منتخب بلاده لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بعد مغادرته معسكر المنتخب بشكل مفاجئ وسط خلاف مع المدرب جورجي جيسوس.
وكان رونالدو قد غادر العاصمة الدنماركية كوبنهاغن متوجهًا إلى مدريد، بعدما غاب عن الحصة التدريبية الثالثة تواليًا، قبل أن يؤكد عبر حسابه على إنستغرام أنّه قرر مغادرة المعسكر على خلفية تصريحات أدلى بها جيسوس خلال مؤتمره الصحافي.
وبحسب تقارير برتغالية، تنص اللوائح التأديبية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم على إمكانية إيقاف أي لاعب يتم استدعاؤه إلى المنتخب ويغادر أو يتغيب عن التدريبات أو المباريات أو الأنشطة المرتبطة بالمنتخب من دون مبرر، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
ومن جهته، قال رونالدو إنه سيكشف "في الوقت المناسب" الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المنتخب، متمنيًا التوفيق للبرتغال وزملائه.
وتصاعدت الأزمة بعد أن قرر جيسوس عدم إشراك رونالدو أساسيًا أمام الدنمارك، بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة النرويج التي انتهت بفوز البرتغال 2-1. وأوضح المدرب أنه لا توجد مشكلة بينهما، مشيرًا إلى أن أي لاعب لن يكون سعيدًا بعد الإحماء لمدة 20 أو 30 دقيقة من دون المشاركة، لكنه شدد على أن قراره بعدم الدفع برونالدو لا يستدعي إثارة ضجة.
وأثارت مغادرة رونالدو معسكر المنتخب تكهنات حول مستقبله الدولي، فيما دخل رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو على خط الأزمة، إذ أفادت تقارير بأنه أجرى محادثات مع رونالدو وجيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا.
كما وصف الصحافي الإسباني إدو أغويري، المقرب من رونالدو، ما حدث بأنّه "خيانة"، مدعيًا أنّ المدرب اعتذر لرونالدو خلال اجتماع خاص ثم أدلى بتصريحات مختلفة علنًا.
وتأتي الأزمة بعد أيام فقط من تأكيد رونالدو استمراره مع المنتخب، مشددًا على قدرته على مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف ودعم الجيل الجديد. ويبلغ رونالدو 41 عامًا، ومن المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين في شباط المقبل.
مصدر
رياضة
كريستيانو رونالدو
البرتغال
المنتخب البرتغالي
كرة القدم
نجم
رياضة.
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