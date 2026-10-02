تسريحة شعره أشعلت معركة قضائية… هالاند يقاضي شركة طيران (صورة)

رفع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، دعوى قضائية ضد شركة الطيران النرويجية Norwegian Air Shuttle ASA، على خلفية استخدامها صورة لطائرة تحمل تسريحة شعره الشهيرة ضمن إعلان ترويجي خلال كأس العالم.



وكانت الشركة قد نشرت صورة لطائرة أُضيفت إليها تسريحة هالاند على ذيلها، مرفقة بعبارة: "لم نشعر يومًا بأنّنا أكثر نرويجية"، قبل أن تحذف المنشور لاحقًا من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى هالاند أنّ استخدام ملامحه المميزة في الإعلان يشكل انتهاكًا لقانون التسويق النرويجي.



وبحسب صحيفة VG النرويجية، من المقرر عقد اجتماع بين القاضي ومحامي الطرفين في 9 تشرين الأول، تمهيدًا للجلسة الرئيسية في القضية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كاتارينا سولي إنّ الشركة تجد صعوبة في فهم سبب رفع الدعوى، موضحة أنّ الحملة جاءت في إطار تشجيع المنتخب النرويجي خلال كأس العالم وبشكل مستوحى من صيحات مواقع التواصل الاجتماعي.



في المقابل، قال محامي هالاند توماس هاغن إنّ القضية تتعلق بـ"الاستخدام غير القانوني للسمات المميزة لهالاند من جانب الشركة لبيع تذاكر الطيران خلال نهائيات كأس العالم".

وكان هالاند قد سجل 7 أهداف مع منتخب النرويج خلال مشوارها في البطولة، قبل أن تودع المنافسات من الدور ربع النهائي أمام إنكلترا.