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إيداع رئيس هيئة التحكيم في تركيا الحبس الاحتياطي

2026-10-03 | 06:50
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إيداع رئيس هيئة التحكيم في تركيا الحبس الاحتياطي

أودع رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم التركية وأربعة أشخاص آخرين الحبس الاحتياطي بقرار من محكمة، في إطار قضية فساد معقدة تهزّ الاتحاد التركي بأكمله، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول السبت.

ومثل فرحات غوندوغدو، رئيس الهيئة المركزية للحكام التابعة للاتحاد التركي، وستة أشخاص آخرين أمام قاض الجمعة، على خلفية اتهامات بالتلاعب في آلية إدارة شؤون التحكيم.

وأمرت المحكمة بسجن خمسة منهم، فيما منحت الاثنين الآخرين إفراجا مشروطا، بحسب الأناضول.

يواجهون عدة تهم، من بينها "تزوير وثائق رسمية" و"خيانة الأمانة" و"الحصول غير المشروع على بيانات شخصية".

وجاءت عمليات التوقيف بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكما في فضيحة رهانات غير مشروعة.

وقال وزير العدل أكين غورليك الثلاثاء إن المدعين العامين يدرسون مزاعم حول "التدخل في عمليات تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييمهم وترقياتهم، إضافة إلى الامتحانات الخاصة بالقوانين".

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية أن المدعين العامين يعتقدون أن المشتبه بهم أثروا بشكل غير مشروع في تصنيفات الحكام، وامتحانات الترقية، وتعيينات المباريات، عبر التزوير في الوثائق والترهيب المنهجي.

رياضة

التحكيم

تركيا

الحبس

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