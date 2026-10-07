صافرة النهاية لمسيرة أسطورية... ميسي يودّع الأرجنتين بهدف أخير

خاض أيقونة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي مساء الثلاثاء دقائقه الأخيرة مع منتخب "ألبيسيليستي"، مسدلا الستار على مسيرة دولية استثنائية حافلة بالإنجازات تُوجت بهدفه الأخير في مرمى بنين (3-0)، وسط أجواء مشحونة بالمشاعر امتزج فيها الامتنان بالحنين.



وخاض ميسي، البالغ 39 عاما والذي يملك 208 مباريات دولية و126 هدفا بقميص المنتخب الأرجنتيني، اللقاء كاملا أمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، خلال مباراة دولية ودية احتفالية أمام بنين المصنفة في المركز 89 عالميا.



وكان ميسي أبرز لاعبي منتخب بلاده، إذ سجل من ركلة جزاء هدفه الـ126 والأخير مع المنتخب (70)، كما صنع هدفين، رافعا رصيده إلى 67 تمريرة حاسمة مع "ألبيسيليستي".



فمن ركلة ركنية، هيأ الكرة للمدافع نيكولاس أوتامندي (48) الذي خاض بدوره عن 38 عاما، مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني، كما مرر كرة حاسمة لنيكولاس باس الذي سجل الهدف الثاني (60).