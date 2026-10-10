أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

لبنان يشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة للناشئين في مصر

2026-10-10 | 04:45
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لبنان يشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة للناشئين في مصر

يشارك منتخب لبنان للناشئين في بطولة العالم للريشة الطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 تشرين الأول 2026.

ويمثّل لبنان في هذه البطولة اللاعب روبن شويري، بإشراف المدرب طوني شويري، في مشاركة دولية تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة اللاعبين الناشئين من مختلف دول العالم.

رياضة

يشارك

بطولة

العالم

للريشة

الطائرة

للناشئين

دموع وهدف أخير و"شكراً" عملاقة... ميسي يودّع الأرجنتين بعد 21 عاماً من المجد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-12

فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة

LBCI
رياضة
2026-09-17

فريق جازو للسباقات يعادل الرقم القياسي ويحسم لقبه السادس على التوالي في بطولة العالم للمصنّعين خلال رالي تشيلي (صور)

LBCI
رياضة
2026-09-15

لأول مرة في التاريخ… إفريقيا تحتضن بطولة العالم لألعاب القوى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-10-07

دموع وهدف أخير و"شكراً" عملاقة... ميسي يودّع الأرجنتين بعد 21 عاماً من المجد

LBCI
رياضة
2026-10-07

صافرة النهاية لمسيرة أسطورية... ميسي يودّع الأرجنتين بهدف أخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-06

جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة

LBCI
رياضة
2026-10-05

فضيحة مالية تهز مانشستر سيتي… ألقاب مهددة وعقوبات تاريخية تلوح في الأفق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-16

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-09-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-20

نائب الرئيس الأميركي: إسرائيل ولبنان يريدان الأمن

LBCI
خبر عاجل
2026-10-06

رويترز نقلا عن هيئة الطيران المدني السعودية: مطارا نجران وجازان تعرضا للاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-19

“التقدمي الاشتراكي” يدين استهداف “اليونيفيل” في الجنوب ويطالب بتحقيق ومحاسبة المعتدين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:01

زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

LBCI
فنّ
14:29

"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)

LBCI
اسرار
00:18

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
12:51

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
خبر عاجل
12:48

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More