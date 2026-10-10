لبنان يشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة للناشئين في مصر

يشارك منتخب لبنان للناشئين في بطولة العالم للريشة الطائرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 تشرين الأول 2026.



ويمثّل لبنان في هذه البطولة اللاعب روبن شويري، بإشراف المدرب طوني شويري، في مشاركة دولية تهدف إلى اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة اللاعبين الناشئين من مختلف دول العالم.

