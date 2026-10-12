جامعة الروح القدس – الكسليك تستقبل أبطالها وتطلق موسمًا رياضيًا جديدًا (صور)

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بعودة أبطال فرقها الرياضية إلى حرمها الجامعي، خلال نشاط USEK Sports Teams Homecoming 2026، الذي أقيم تحت عنوان "Welcome Home, Champions!"، في أجواء احتفالية جسّدت روح الانتماء والفخر بالإنجازات الرياضية، وأعلنت انطلاق موسم رياضي جديد حافل بالتحديات والاستحقاقات.

استُهلّ الاحتفال باستقبال الرياضيين، تبعه تجمّع للفرق والتقاط الصور الجماعية، قبل أن تنطلق مسيرة رياضية شاركت فيها سيارة الرالي الخاصة بالبطل جايسون وهبة، ثم دخلت الفرق تباعًا برفقة مدربيها، وسط أجواء حماسية عكست روح الفريق والحماس للموسم الجديد.

إيلي كميد: نريد رياضيين يصنعون الفريق قبل الانتصار

بدأ الاحتفال، الذي قدّمته الطالبة جاكي مرعب، بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لمدير مكتب الرياضة في الجامعة إيلي كميد، الذي رحّب بالرياضيين، والحضور، والطلاب الجدد والقدامى.

وأكد أن الطلاب الرياضيين لا يمثلون أنفسهم فحسب، بل يحملون اسم الجامعة في مختلف المنافسات داخل لبنان وخارجه، مشددًا على أن هذا الدور يتطلب الالتزام والتحلي بالأخلاق الرياضية.

وأشار إلى أن مكتب الرياضة لا يبحث فقط عن اللاعب الذي يسجّل النقاط ويحقق الانتصارات، بل عن "Team Players" يؤمنون بالعمل الجماعي ويقفون إلى جانب بعضهم البعض في لحظات الفوز والخسارة، مشددًا على أن الفريق "عائلة واحدة، بيد واحدة وقلب واحد".

كما شدّد كميد على أهمية التوازن بين المسيرة الرياضية والتحصيل الأكاديمي، مؤكدًا أن مستقبل الطلاب الرياضي مهم، لكن الأهم أن يتخرجوا من الجامعة أشخاصًا أقوياء ومسؤولين، يتمتعون بشخصية متينة ومعرفة واسعة تساعدهم على مواجهة مختلف الظروف.

ولفت إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على توفير أفضل الأساتذة والمدربين للطلاب، بما يساهم في تطويرهم أكاديميًا ورياضيًا وإنسانيًا.

زياد سعادة: الرياضة الجامعية جسر لرفع اسم لبنان

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات اللبنانية زياد سعادة عن سعادته بوجوده في جامعة الروح القدس – الكسليك، مشيدًا برسالتها القائمة على المحبة والتلاقي والسلام.

وأكد سعادة أن هذه الرسالة يحملها الطلاب الرياضيون أيضًا، من خلال رفع اسم جامعتهم عاليًا في المنافسات الرياضية، مشيدًا بالنتائج التي حققتها فرق الجامعة، والتي جاءت ثمرة جهود الرياضيين ومدربيهم ومكتب الرياضة الذي يواكب مسيرتهم.

وأوضح أن الاتحاد الرياضي للجامعات اللبنانية يضم أكثر من 42 لعبة رياضية ونحو 6000 مشارك، يعملون ويتنافسون ضمن البطولات الجامعية، لافتًا إلى أن هدف الاتحاد يتمثل في تطوير الرياضة الجامعية في لبنان، وصقل قدرات الرياضيين بما يؤهلهم لتمثيل لبنان بأفضل صورة في الاستحقاقات الخارجية.

كما استعرض سعادة عددًا من الإنجازات والمراكز التي حققتها المنتخبات اللبنانية في المنافسات الدولية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الرياضة الجامعية باعتبارها رافدًا أساسيًا لتطوير الحركة الرياضية في لبنان.

خليل عون: المدير الرياضي يجب أن يكون صلة الوصل مع اللاعبين

وتخلل البرنامج حوار مع مدير نادي الحكمة خليل عون، أدارته مساعدة مدير مكتب الرياضة في الجامعة جيني نصار، تناول خلاله تجربته الرياضية ورؤيته لمستقبل اللعبة، إلى جانب تجربته في المجال الإداري والقيادي.

وتحدث عون عن دور اللعبة والقيادة في تكوين قراراته الإدارية، معتبرًا أن هذه التجربة أتاحت له فهم متطلبات اللاعبين ومساعدتهم على إيصال صوتهم، الأمر الذي أسهم في صقل تجربته الإدارية. وأشار إلى أن اللاعب قد يواجه العديد من المشكلات، معتبرًا أن مسؤولية القائد تكمن في أن يكون "صلة الوصل" بين اللاعب والإدارة، وأن ينقل احتياجات اللاعبين ومطالبهم بوضوح.

وقال إن مهمته الإدارية ليست سهلة، لكنه اختارها انطلاقًا من حبه للإدارة وإيمانه بأهمية العمل، مشيرًا إلى أن الطريق نحو تحقيق البطولات طويل ويحتاج إلى الصبر والجهد.

وتوقف عون عند تجربته في الجمع بين الدراسة الجامعية والمسيرة الرياضية، مؤكدًا أنه حرص خلال تلك السنوات على بناء مستقبله المهني والرياضي في آن واحد.ورأى أن تجربة الملعب ساهمت في تطوير روحه الرياضية، وعرّفته إلى لاعبين ينتمون إلى خلفيات وانتماءات مختلفة، ما أغنى تجربته على المستويين الرياضي والإنساني.

وأكد أن المدير الرياضي الناجح يجب أن يكون مدركًا لهدفه من موقعه الإداري، وأن يفهم احتياجات هذا الدور ومتطلباته، مشددًا على ضرورة الجمع بين المرونة والحزم، وعلى أن تكون العلاقة بين الإداري واللاعبين قائمة على العطاء المتبادل.

وفي رسالة إلى شباب اليوم، دعا عون إلى الإيمان بالنفس والأهداف والإصرار على الوصول، معتبرًا أن الطريق قد يكون مليئًا بالمطبات والتحديات، لكن المثابرة تقود في النهاية إلى النجاح وتحقيق الطموحات.

ثلاثة أبطال… وثلاث رياضات تجمعها روح واحدة

وانتقل البرنامج إلى حوار خاص ضمن بودكاست جمع ثلاثة أبطال من رياضات مختلفة: لاعب كرة السلة المحترف رودريغ عقل، ولاعب الكرة الطائرة المحترف بول بو عقل، وبطل الرالي جايسون وهبة.

وتناول الحوار مسيرات الرياضيين الثلاثة وتجاربهم الشخصية والمهنية، وأبرز التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم، مؤكدين أن النجاح الرياضي لا يأتي من الموهبة وحدها، بل يحتاج إلى المثابرة والانضباط والشغف والعمل المتواصل.

كما وجّه الضيوف رسائل إلى الرياضيين الشباب، داعين إياهم إلى التمسك بأحلامهم والسعي الدائم إلى تحقيقها، مهما كانت الصعوبات والعوائق التي قد تعترض طريقهم.

دروع تكريمية

ثم قدّمت الجامعة دروعًا تكريمية لكل من خليل عون ورودريغ عقل وبول بو عقل وجايسون وهبة، تقديرًا لمسيرتهم وحضورهم ومشاركتهم في هذا اللقاء الرياضي.

الرياضة في جامعة الروح القدس أكثر من منافسة وكؤوس

وأكدت الجامعة، من خلال هذه المناسبة، التزامها بدعم طلابها الرياضيين وتعزيز حضور فرقها في المنافسات المحلية والوطنية والدولية، انطلاقًا من إيمانها بأن الرياضة لا تختصر بالنتائج والكؤوس، بل بما تبنيه من التزام وروح جماعية وقيم تعكس صورة الجامعة.

شراكة مستمرة لدعم الرياضة الجامعية

وشهدت الفعالية أيضًا مشاركة عدد من شركاء الجامعة ورعاتها، الذين يواصلون دعم الفرق الرياضية ومسيرتها، في تأكيد على أهمية الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في تطوير الرياضة الجامعية وتوفير بيئة داعمة للطلاب الرياضيين.